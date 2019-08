Die groß angelegte Sanierung der historischen Stationen an der Wiener U6 steht vor dem Abschluss. Die derzeit noch teilgesperrte Haltestelle Nußdorfer Straße wird ab kommenden Montag, 2. September, wieder in beiden Fahrtrichtungen zugänglich sein. Damit ist auch die letzte der sechs vom Renovierungspaket umfassten Stationen wieder voll betriebsfähig.

Neben der Nußdorfer Straße wurden in den vergangenen Jahren - seit 2012 - auch die mehr als 100 Jahre alten und denkmalgeschützten Otto-Wagner-Gebäude der Haltestellen Josefstädter Straße, Burggasse, Alser Straße, Währinger Straße und Gumpendorfer Straße komplett saniert. Zusätzlich wurden bei der Thaliastraße und bei Michelbeuern Arbeiten an den Bahnsteigen und dem Dach vorgenommen.

Keine weiteren Einschränkungen für Fahrgäste

Zwar sind auch über den 2. September bei der Nußdorfer Straße und der Gumpendorfer Straße noch Renovierungsmaßnahmen an der Fassade nötig. Diese werden aber keine Einschränkungen für die Fahrgäste mehr bringen, wurde in einer Aussendung versprochen. Für die U6-Sanierungsoffensive nahmen die Wiener Linien rund 50 Millionen Euro in die Hand.