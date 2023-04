Bei einer Attacke in einem Fitnessstudio in der Duisburger Innenstadt sind mindestens vier Personen schwer verletzt worden. Die Polizei sprach am Dienstagabend von "mindestens" einem Täter. Die "Bild"-Zeitung berichtete, man gehe von einem Amoklauf aus. Demnach sollen der oder die Täter noch auf der Flucht sein.

Laut Polizei wurde bei dem Angriff eine "Stich- oder Hiebwaffe" verwendet. Die Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Ermittler hätten das Fitnessstudio durchsucht und gesichert, erklärte die Polizei. Derzeit würden Zeugen vernommen, die zur Tatzeit vor Ort trainiert hätten.

Im Zusammenhang mit dem Angriff forderte die Polizei die Bevölkerung auf, den betreffenden Bereich um das Rathaus in der Innenstadt zu meiden. "Wir sind mit starken Kräften vor Ort", sagte ein Sprecher.