Mehrere schwere Skiunfälle in Tirol haben am Sonntag drei Schwerverletzte gefordert. Im Skigebiet Hochzillertal stürzte ein 72-jähriger Norweger aus bisher ungeklärter Ursache und zog sich laut Notarzt schwerste bis lebensgefährliche Verletzungen zu. In Osttirol stieß eine 66-Jährige im Skigebiet Hochstein mit einem fünfjährigen Mädchen zusammen und zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu.

Das Kind wurde bei dem Unfall leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Die 66-jährige Osttirolerin wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Ein dritter schwerer Skiunfall ereignete sich im Skigebiet Kühtai im Bezirk Imst. Ein 28-jähriger Skifahrer aus Deutschland prallte mit einer unbekannten Wintersportlerin zusammen. Der Deutsche wurde bei der Kollision schwer verletzt und wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Die unbekannte englisch sprechende Skifahrerin verließ den Unfallort, ohne ihre Personalien bekannt zu geben. Der Unfallhergang war vorerst unbekannt.