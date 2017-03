Niederösterreichische Kriminalisten haben gemeinsam mit slowakischen Kollegen und dem Bundeskriminalamt dafür gesorgt, dass ein grenzüberschreitender Crystal Meth-Handel aufgeflogen ist. Die Landespolizeidirektion NÖ berichtete am Dienstag von mehreren Festnahmen, denen monatelange Ermittlungen vorangegangen waren. Im Bezirk Gänserndorf befand sich ein Bunker.

Das Haus im Marchfeld hatte den Ermittlungen zufolge ein 46-jähriger Slowake im August 2016 angemietet. Bis zu seiner Festnahme im November soll er von zwei Landsleuten (35 und 37) zehn Kilo Kilogramm Crystal Meth erworben haben, das er gemeinsam mit seinen Söhnen (14 und 23), seiner Lebensgefährtin (26) und einem slowakischen Freund (42) verkauft haben soll. Mindestens 25 bis 30 Abnehmer stammten den Kriminalisten zufolge aus der Slowakei.

Der 46-Jährige, sein älterer Sohn und der 42 Jahre alte Freund wurden im November in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Die 26-jährige Lebensgefährtin wurde in Bratislava aufgrund eines EU-Haftbefehls festgenommen. Der 37-jährige mutmaßliche Lieferant ist seit Dezember 2016 ebenfalls in Korneuburg in U-Haft. Seine in Wiener Neustadt wohnhafte Lebensgefährtin, eine 28-jährige Slowakin, soll bei Drogengeschäften einige Male als Dolmetscherin tätig gewesen sein. Sie wurde angezeigt.

In der Justizanstalt Wien-Josefstadt in U-Haft ist zudem ein slowakischer Staatsbürger (40), der als Dolmetsch für den 37-Jährigen fungiert haben soll. Ihm wird laut Polizei auch Einbruchsdiebstahl vorgeworfen. Ein 55-jähriger Niederösterreicher, der eine größere Menge Suchtgift erworben haben soll, wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Nicht zuletzt befindet sich der 35 Jahre alte Lieferant des 46-Jährigen seit Februar 2017 in Bratislava in Auslieferungshaft.

Bei Hausdurchsuchungen im Marchfeld und Wiener Neustadt wurden Bargeld und Crystal Meth, Cannabiskraut, geringe Mengen Kokain sowie Streckmittel sichergestellt. Alle in Österreich ausgeforschten Beschuldigten waren bei ihren Einvernahmen geständig.