Mehr als vier Millionen junge Menschen in den USA wohnungslos

Mehr als vier Millionen Minderjährige und junge Erwachsene sind in den USA wohnungslos. Dies geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie der University of Chicago hervor. Demnach haben 700.000 Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren keine dauerhafte Unterkunft. Hinzu kommen 3,5 Millionen wohnungslose Menschen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren.

Überproportional von Wohnungslosigkeit betroffen sind nach Angaben der Forscher junge Menschen, die Minderheiten angehören. Dies sind Afroamerikaner und Latinos, aber auch Homosexuelle, Bisexuelle und Transgender. Als wohnungslos werden in der Studie nicht nur solche Menschen definiert, die dauerhaft auf der Straße leben. Der Begriff umfasst auch Menschen, die in Notunterkünften unterkommen, oder etwa ständig bei anderen Freunden schlafen, da sie selber keine Wohnung haben.