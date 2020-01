Prinz Harry tief gekränkt

Meghan Markle und Prinz Harry sind raus. Sie haben dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt und ihre royalen Verpflichtungen mit Segen der Queen abgelegt. Doch trotz des grünen Lichtes des royalen Familienoberhauptes, gibt es ein Detail, das Harry extrem traurig machen soll.

Seit kurzem sind Prinz Harry und seine Frau Meghan in Kanada wiedervereint und meiden dort so gut es geht die Öffentlichkeit. Harry weilte nach der großen Ankündigung, alle royalen Pflichten niederzulegen, noch eine Weile in seiner Heimat, während Meghan bereits in Kanada war. Nach der großen Verkündung folgten Krisengespräche mit der royalen Familie bis zum endgültigen OK der Queen, dass das junge Paar den Pflichten der Adelsfamilie enthoben werde. Auch ihre Titel müssen Harry und Meghan ablegen.

Harry: "Schritt war nicht leichtfertig"

Sie werden also ab Frühjahr nicht mehr im Namen der Queen auftreten und auch werden sie nicht mehr „HRH“ (Her/His Royal Highness, Eure königliche Hoheit) genannt werden. Das alles ist für Harry, der bei einem öffentlichen Event davon sprach, diesen Schritt ganz bestimmt nicht leichtfertig gegangen zu sein, aber es habe keine andere Option gegeben, nachvollziehbar und verständlich.

Das schmerzt Harry

Was jedoch tiefer sitzt als der Verlust der Adelstitel ist der Verlust seiner Militärtitel, wie „express.co.uk“ berichtet. „Unsere Hoffnung war es, der Queen und dem Königreich weiter dienen zu können sowie auch meinen Militäraktivitäten, aber ohne öffentliche Mittel.“ Doch „leider war das nicht möglich“, gibt sich der Sohn von Prinz Charles geknickt. Laut eines Royal-Experten sei es der Verlust dieser Militärtitel gewesen, die Harry zutiefst gekränkt habe. „Dass er nicht mehr diese Militäruniform tragen kann, trifft ihn stark“, so der Experte, der glaubt, dass Harrys Bruder, Prinz William, diese Aufgaben nun wohl übernehmen wird. Ein weiterer Stich für Harry?