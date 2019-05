Vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry war Herzogin Meghan bereits einmal verheiratet – mit dem Hollywood-Produzenten Trevor Engelson. Doch schon bald ging die Ehe der beiden in die Brüche. In der kürzlich ausgestrahlten Dokumentation “Meghan Markle: Movies, Marriage and Motherhood” wird der angebliche Grund dafür genannt.