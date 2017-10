Gerade erst absolvierten Meghan Markle und Prinz Harry ihren ersten gemeinsamen Auftritt als Paar in der Öffentlichkeit. Doch eine war damit überhaupt nicht zufrieden: Queen Elizabeth! Die will die Schauspielerin jetzt zu einem Royal-Makeover schicken, wie die "Daily Mail" berichtet. Vor allem ihren Stil soll Meghan komplett umkrempeln. Der sei der Queen nämlich viel zu leger. Schon Herzogin Kate musste damals so eine "Royal-Schulung" durchlaufen.