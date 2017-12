Prinz Harry und seine Verlobte Meghan Markle werden zu Weihnachten bei der Queen auf ihrem Landsitz in Sandringham sein. Was bereits vor der Bekanntgabe der Verlobung vermutet worden war, hat der Kensington-Palast am Mittwoch offiziell bestätigt.

THEMEN:

Die Royals planen demnach den gemeinsamen Besuch des Gottesdienstes am ersten Weihnachtstag in der Kirche St. Mary Magdalene in der Grafschaft Norfolk. Auch Prinz William und seine mit dem dritten Kind schwangere Frau Kate werden dabei sein.

Der Kensington-Palast machte keine Angaben dazu, ob Meghan auch am Heiligen Abend in Sandringham sein wird. Nach deutscher Tradition überreichen sich die Royals am 24. Dezember die Geschenke. Traditionell verbringt die Queen mit Prinz Philip Weihnachten und Neujahr auf dem Landsitz etwa 180 Kilometer nordöstlich von London - und bleibt meist mehrere Wochen.

Vor einem Jahr machten sich die Briten große Sorgen: Die Königin war schwer erkältet und konnte nicht an den Gottesdiensten zum Jahresende teilnehmen. Auch Philip erkrankte, war aber schneller wieder auf den Beinen.