Lange dauert es nicht mehr, bis Meghan und Harry ihr Baby bekommen - und alle gehen davon aus, dass es ein Mädchen wird. Die Herzogin selbst scheint einen zusätzlichen Hinweis darauf zu geben.

Meghan ist nun Schirmherrin des "National Theatre" in London. Für ihren ersten Auftritt in ihrer neuen Funktion wählte die Herzogin von Sussex einen eleganten Business-Look. Und zwar von Kopf bis Fuß in zartrosa. Ein Hinweis auf das Baby-Geschlecht? Zuletzt plauderte ja eine Freundin des Paares aus, dass Meghan und Harry ein Mädchen erwarten.

Das Baby soll zwischen Ende April und Anfang Mai das Licht der Welt erblicken, betrachtet man Meghans wachsenden Bauch, könnte es aber auch durchaus schon etwas früher soweit sein.

Wie immer bei ihren Auftritten, legte Meghan auch diesmal ihre Hand immer wieder schützend auf ihren Bauch und streichelte zärtlich ihren Nachwuchs. Zumindest nach außen hin gibt sich die 37-Jährige strahlend, wie sie sich wirklich fühlt, kann man bloß erahnen. In den letzten Wochen und Monaten musste sich die Herzogin von Sussex immer wieder mit bösen Gerüchten herumschlagen, zuletzt hieß es gar, die royale Familie wolle sie loswerden, das sie eine "Belastung für die Monarchie" sei.

37 Millionen Dollar soll ihr die Queen höchstpersönlich geboten haben, wenn sie in die USA zurückkehrt. Der Wahrheitsgehalt dieser Meldung darf bezweifelt werden, doch spurlos können derartige Gerüchte nicht an Meghan vorübergehen.

Meghan bleibt aber die Vorfreude auf ihr Baby und die Tatsache, dass sie sich nach der Geburt eine Weile zurückziehen kann. Und zwar abseits von London und abseits der royalen Gerüchteküche.

