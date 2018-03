Prinz Harry und Meghan Markle geben sich im Mai das Jawort. Zuvor darf die Welt bei "Harry and Meghan - The Royal Love Story" an ihrer Romanze teilhaben. Der erste Trailer gibt einen Vorgeschmack.

Am 19. Mai findet die Traumhochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle statt. Bereits zuvor strahlt der TV-Sender "Lifetime" die Romanze "Harry and Meghan - The Royal Love Story" aus. Darin bekommen die Fans des royalen Paares die Liebesgeschichte der beiden Turteltäubchen präsentiert.

Die Hauptrollen spielen Murray Fraser und Parisa Fitz-Henley. Die Schauspielerin, die Prinz Harrys Verlobter in der Tat verblüffend ähnlich sieht, hat auf Instagram bereits einige Bilder zum Film gepostet.

So nahe werden die Fans dem echten echten Liebespaar niemals kommen.

Wie das Kennenlernen und zwischen Harry und Meghan tatsächlich abgelaufen ist und was hinter den Palastmauern vorgeht, werden wir wohl nie erfahren, aber der Film soll zumindest einen Einblick geben, wie es gewesen sein könnte. Fans des royalen Paares dürfen sich also freuen.