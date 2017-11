Meghan & Harry:

Prinz Harry und Meghan Markle machen Nägel mit Köpfen. Der Prinz soll bereits um die Hand der Schauspielerin angehalten haben, im Jänner soll die Verlobung offiziell gemacht werden, im Juni die royale Traumhochzeit steigen.

Kürzlich wurde bekannt, dass Meghan Markle heuer wohl ihr erstes Weihnachtsfest bei der Queen verbringen wird. Der Umstand löste einmal mehr Spekulationen über eine Verlobung aus - und laut britischen Medienberichten hat Prinz Harry auch bereits um die Hand der Schauspielerin angehalten. Nach einem Treffen zum Tee dürfte Königin Elizabeth ihrem Enkel offenbar ihren Segen gegeben haben.

Meghan zieht nach London

Meghan Markle wird zudem nach sieben Staffeln aus der TV-Serie "Suits" aussteigen und ihren Lebensmittelpunkt von Toronto nach London verlagern. Wie das Magazin "Us Weekly" berichtet, wurden in den letzten Tagen Umzugshelfer vor ihrem Apartment gesichtet. "Meghans Möbel aus ihrem Zuhause in Toronto werden zwischengelagert und ihre persönlichen Gegenstände werden nach Großbritannien geschickt", heißt es.

Spätestens nach ihrem ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt bei den "Invictus Games" im September ist klar, dass der 33-jährige Prinz es mehr als ernst mit seiner drei Jahre älteren Freundin meint. Nachdem der einstige Verlobungsring seiner Mutter bereits seit einigen Jahren am Finger seiner Schwägerin Kate steckt, hat der Fünfte der britischen Thronfolge laut "Us Weekly" Diamanten aus einer Brosche von Diana zu einem Ring umarbeiten lassen.

© APA/AFP/GETTY IMAGES/Chris Jackson

Einem Insider zufolge dürfte der Palast die bereits stattgefundene Verlobung im Jänner offiziell verkünden. Geplant sind - wie schon bei William und Kate - ein Fototermin sowie ein erstes gemeinsames Pärcheninterview.

Die Hochzeit soll schließlich im Juni stattfinden.