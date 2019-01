Harry und Meghan erwarten demnächst ihr erstes Kind. Die Herzogin wurde dadurch zur "Fat Lady" - und sie lacht darüber!

Die schwangere Herzogin Meghan hat es momentan nicht leicht. Anstatt sich in Ruhe auf die Geburt ihres ersten Kindes vorzubereiten, ist die 37-Jährige tagtäglich mit neuen unschönen Enthüllungen konfrontiert. Zuletzt äußerten sich Palast-Mitarbeiter über die Ehe des Herzogs und der Herzogin von Sussex und geben Harry und Meghan höchstens noch fünf Jahre.

© Paul Grover/Pool via REUTERS

Damit nicht genug, hat "Duchess Difficult", wie Meghan angeblich von ihren Angestellten bezeichnet wird, auch noch einige Verluste zu verkraften. Zuerst kündigte ihre Privatsekretärin Samantha Cohen, danach ihr Bodyguard. Und dann auch noch der andauernde Zwist mit ihrer Schwägerin Kate, der auch die bis dato so harmonische Beziehung der Brüder William und Harry auf eine harte Probe stellt.

Meghan geht in die Offensive

Doch Meghan scheint sich von all den bösen Gerüchten - zumindest nach außen hin - nicht beirren lassen. Wie es hinter der schönen Fassade aussieht, weiß man nicht, doch bei ihren öffentlichen Auftritten setzt die ehemalige Schauspielerin stets ihr strahlendstes Lächeln auf. Wie zuletzt etwa beim Besuch der Tierschutzorganisation "Mayhew" in London.

© APA/AFP/POOL/Eddie MULHOLLAND

Selbst als Herzogin Meghan dort aufgrund ihres wachsenden Babybauchs als "Fat Lady" ("Fette Lady") bezeichnet wird, bleibt sie locker. Prinz Harrys Ehefrau reagiert sogar äußerst gelassen auf die Aussage. Sie lacht herzhaft und erwidert: "Das nehm ich an!"

© APA/AFP/POOL/Eddie MULHOLLAND

Tags darauf zeigt sich Meghan zusammen mit Harry bei der Premiere der neuen Circe du Soleil-Show "Totem" in der Londoner Royal Albert Hall. Die schwangere Herzogin setzt dabei in ihrem funkelnden Kleid von Roland Mouret einmal mehr sich und ihren Babybauch gekonnt in Szene.

© APA/AFP/POOL/Paul Grover

Die häufigen Auftritte der letzten Tage bringen Meghan erneut in die Schlagzeilen - allerdings mit positivem Hintergrund. Ganz vergessen können sie die bösen Gerüchte nicht machen, aber immerhin zeigt die Herzogin damit, dass sie sich nicht unterkriegen lässt.