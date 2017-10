Medizin-Nobelpreis für US-Wissenschafter

Der Medizin-Nobelpreis 2017 geht an drei US-Forscher: Jeffrey C. Hall (geb. 1945), Michael Rosbash (geb. 1944) und Michael W. Young (geb. 1949.) Dies wurde am Montag vom Karolinska Institut in Stockholm bekannt gegeben. Die Wissenschafter haben die Mechanismen der sogenannten "biologischen Uhr", also die zirkadianen Rhythmen von Zellen und Lebewesen, aufgeklärt, hieß es in der Begründung.

Die Auszeichnung ist mit neun Millionen Schwedischen Kronen (940.000 Euro) dotiert. Der Medizin-Nobelpreis 2016 war dem japanischen Zellforscher Yoshinori Ohsumi zuerkannt worden. Der Wissenschafter vom Tokyo Institute of Technology hatte den Mechanismus der Autophagie ("Selbstverdauung") in Zellen entdeckt und ihn aufgeklärt.