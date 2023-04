Medienpaket der Regierung im Verfassungsausschuss

Am Mittwochnachmittag wird das Medienpaket der Bundesregierung im Verfassungsausschuss des Nationalrats behandelt. Es sieht eine neue Qualitätsjournalismusförderung, verschärfte Transparenzbestimmungen und Berichtspflichten bei der Inseratenvergabe und das Aus der "Wiener Zeitung" in der gegenwärtigen Form vor. Anschließend soll das Paket wohl Ende April im Nationalrat beschlossen werden.

Das Bundesgesetz über die Wiener Zeitung GmbH sorgte für zahlreiche kritische Stellungnahmen aus diversen Bereichen der Gesellschaft. Es sieht vor, dass die älteste noch in gedruckter Form erscheinende Tageszeitung der Welt künftig primär als Onlinemedium erscheint. Auch ein "Media Hub Austria" wird eingerichtet, der ein journalistisches "Praxisprogramm" bieten soll. SPÖ-Mediensprecher Jörg Leichtfried und SPÖ-Politikerin Sabine Schatz bringen im Verfassungsausschuss Anträge zum Erhalt der "Wiener Zeitung" als Tageszeitung ein. NEOS-Mediensprecherin Henrike Brandstötter spricht sich in einem Antrag für die finanzielle und politische Unabhängigkeit der republikseigenen Zeitung aus.

Die Redaktion der "Wiener Zeitung" meldete sich am Dienstag erneut mit einer Erklärung zu Wort, in der sie die Abgeordneten von ÖVP und Grünen auffordert, den Gesetzesentwurf nicht um jeden Preis durchzudrücken. "Suchen Sie gemeinsam mit der Redaktion nach Lösungen für ein österreichisches Kulturgut, wie dies auch von Tausenden Unterstützern aus diversen Branchen und Institutionen gefordert wird", hieß es. Angeregt wird ein Moratorium von 18 Monaten. Die Redaktion befürchtet, dass die Regierung aus der "Wiener Zeitung" ein völlig neues Produkt machen will, wobei noch nicht klar sei, wie dieses aussehe. "Sie weiß aber sehr wohl, dass die bestehende WZ Print und Online damit zerstört wird", so die Erklärung, in der vor "dutzenden Kündigungen in der bestehenden Redaktion und im gesamten Unternehmen" gewarnt wird.

Für die Novelle des Medientransparenzgesetzes ist eine Zweidrittelmehrheit nötig. "Ich denke nicht, dass jemand etwas gegen verbesserte Transparenz haben könnte", zeigte sich Grünen-Mediensprecherin Eva Blimlinger Ende März optimistisch eine Oppositionspartei für das Vorhaben der Regierung zu gewinnen. Jedoch bringen FPÖ, NEOS und SPÖ einen Antrag betreffend weniger Inserate und mehr Transparenz ein. Die FPÖ fordert zudem einen "Inseratenstopp für das System Türkis".