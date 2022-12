Mediengruppe Österreich macht Online-News für Deutschland

Die Mediengruppe Österreich produziert mit der Online-Newsplattform "DE24LIVE" ab sofort kostenlose Nachrichten für den deutschen Markt. Die Plattform wird laut einer Aussendung von einem eigenständigen Team aus dem oe24-Newsroom in Wien betrieben, wobei ca. 80 Prozent der Inhalte eigens produziert werden sollen. Der Fokus liegt auf dem Politik- und Weltgeschehen. Per Nachrichtenagentur dpa werden auch News aus den größten deutschen Bundesländern geliefert.

Auch auf die Themenbereiche Society, Entertainment, Business, Medien, Lifestyle, Moder und Gesundheit wird auf der Plattform gesetzt. Die ersten zwei Monate bis Februar sollen als Testphase genutzt und in dieser Zeit das Portal ausgebaut und weiterentwickelt werden. Das Konzept stammt von "Österreich"-Herausgeber Wolfgang Fellner. Die Leitung übernimmt Tamara Fellner.

"In der Endausbaustufe wird 'DE24LIVE' eine nach den Interessen der User gestaltetes und erstmals mit Social Media verbundenes News-Portal werden mit dem wir unter die Top 10 der deutschen Online-News-Angebote kommen wollen", wurde Tamara Fellner zitiert. Niki Fellner, Geschäftsführer der Mediengruppe Österreich, wertete den Start der Plattform als "erstes klares Zeichen" für die Expansion der Mediengruppe. "Es zeigt die Fokussierung der Mediengruppe Österreich sowohl auf unsere neue Digital-Strategie als auch auf eine beginnende Internationalisierung unserer Online-Aktivitäten." Langfristig wolle man mit "DE24LIVE" "annähernd so viel Umsatz wie mit dem österreichischen oe24 erreichen", so das Ziel Fellners.

Service: