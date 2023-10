Medienmacht, Murdoch, Musk

Er hat ihn überlebt: 100 Tage nach dem Tod von Silvio Berlusconi († 86) ist Rupert Murdoch (92) zurückgetreten. Mehr noch als der viermalige italienische Regierungschef ist der aus Australien stammende Amerikaner die Inkarnation von Medienmachtmissbrauch. Während der Mailänder das mit eigenen politischen Positionen verknüpfte und sich letztlich als nationales Phänomen bescheiden musste, schuf sein Kollege mit Boulevardzeitungen und -sendern interkontinental Premiers und Präsidenten. Von Margaret Thatcher bis Donald Trump ist ungewiss, ob sie ohne Propaganda von "Sun" bis Fox News ins Amt gekommen wären. Unterdessen dienten Traditionsmarken wie "Times" und das "Wall Street Journal" vor allem als Feigenblatt für die politischen Umtriebe von Murdoch.

Sein Sohn Lachlan (52) dürfte diese Strategie ändern. Wenn er von Pressefreiheit redet, meint er zwar ziemlich durchschaubar das Mediengeschäft, doch die politische Einflussnahme könnte unter ihm ebenso zurückgehen wie unter Pier Silvio Berlusconi (54). Die Murdochs haben schon 2019 den Großteil ihrer amerikanischen Streaming-und TV-Firmen um 71 Milliarden Dollar an Disney verkauft. Die Berlusconis basteln hingegen mit ihrer MediaForEurope (MFE) weiterhin an einem paneuropäischen Fernsehsender. Ein Schlüssel dazu ist die Beteiligung an ProSiebenSat.1 (P7S1), dem Mutterkonzern von Puls 4 und ATV. Das könnte also auch Auswirkungen auf Österreichs Fernsehinformation haben. So wie es ServusTV hat. Die Furcht vor Fox News für Europa geht weiterhin um.

In diese Sorge passt das aktuelle Ja des Europäischen Parlaments zum Medienfreiheitsgesetz, für das transparente Eigentumsverhältnisse und Finanzierung öffentlich-rechtlicher Angebote Grundsäulen sind. Die EU will damit die Aufsichtsbehörden ihrer Mitglieder so koordinieren, dass sie auch gegen globale Digitalriesen vorgehen kann, wenn diese die nationale Sicherheit gefährden. Vor allem Verlegerverbände im deutschsprachigen Raum sehen das kritisch. Sie halten staatliche Kontrollorgane für ausreichend. Das könnte daran liegen, dass weder Murdoch noch Berlusconi hier als große Bedrohung galten, obwohl den Italienern mittlerweile in Bayern viel Argwohn begegnet.

Mit Berlusconi und Murdoch verschwinden zwei Epigonen des "Citizen Kane" (1941) aus der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Orson Welles hat in seinem Film die historische Figur des einst größten US-amerikanischen Zeitungsverlegers William Randolph Hearst (1863-1951) fiktional beleuchtet. Der Media Freedom Act der EU und die Reaktionen darauf wirken in vielen Details noch ebenso gestrig - als wären sie für die Berlusconis und Murdochs gedacht. Doch die größeren Gefahren für Demokratien sind heute nicht mehr der Missbrauch von Zeitungs- und Fernsehmacht, sondern die wesentlich weniger greifbaren digitalen Plattformen. Dass Amazon-Eigner Jeff Bezos auch die "Washington Post" gehört, mag auf ähnliche Schmuckstück-Präferenzen verweisen. Wie Facebook- Gründer Mark Zuckerberg und Twitter-Zerstörer Elon Musk schon öffentlich im Kampfkäfig gegeneinander antreten wollten, zeigt die wahre Dimension unserer gesellschaftlichen Gefährdung.

Der Ruf nach besserer Politik wird diesen Missstand nicht beenden. Ausgerechnet die als extrem langsam berüchtigte Ebene der EU ist mit ihrem Gesetzespaket zum Digital Markets Act und Digital Services Act schon weiter als viele nationale europäische Regierungen. Das alles aber ist vergeblich ohne Schärfung unserer demokratischen Sensibilität. Wir müssen aus der Geschichte von Murdoch und Berlusconi lernen. Gegen die Massenverführung durch ihre Zeitungen und Sender war einst viel schwerer anzukämpfen als heute. Digitalisierung erlaubt jedem den Sprung vom Mediennutzer zum Medienmacher. Gegen die Abgründe dieser Möglichkeit muss dort vorgegangen werden, wo sie am meisten genutzt wird: auf den digitalen Plattformen. Wer glaubt, er könne sich nobel in Schweigen, Zurückhaltung oder Verweigerung üben, wirkt wie ein trotziger Fußgänger mitten auf der Autobahn.