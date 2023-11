Langsam springt die gläserne Decke

Die gläserne Decke - was fehlt den Medien? So fragten vor 25 Jahren die Initiatorinnen des ersten Journalistinnenkongresses. Für den Schreiber dieser Kolumne bedeutete das ein Aha-Erlebnis zum Unterschied von Selbst- und Fremdbild. Sein Wahn von der Förderung feministischen Fortschritts in der eigenen Berufswelt zerstob in der Wirklichkeit weiblicher Endstationen. "Außer in den speziell für Frauen ausgelegten Formaten fand sich am Ende des 20. Jahrhunderts in der Medienbranche Österreichs keine einzige Ressortleiterin", lässt sich dazu in Wikipedia nachlesen. Das ist zwar falsch, denn zumindest "Der Standard" und die "Tiroler Tageszeitung" hatten damals schon Außenpolitik-Chefinnen: Gudrun Harrer und Monika Dajc. Doch sie waren jene Ausnahmen, die die Regel bestätigten.

Wenn sich am 8. November viele Kolleginnen zum 25. Journalistinnenkongress treffen, können sie auf eine enorme Weiterentwicklung zurückblicken. Ressortleiterinnen in einst männerdominierten Bereichen sind längst Normalität. 2007 wurde Alexandra Föderl-Schmid (52) zur ersten Chefredakteurin einer Tageszeitung. Dem "Standard" folgten die "Kleine" mit Eva Weissenberger (51) und Antonia Gössinger (65) sowie die "KTZ" (2014) mit Claudia Grabner (55). Wenn im April Isabel Russ (32) bei den "Vorarlberger Nachrichten" antritt, hat ein Drittel des verbliebenen Dutzends an Tagblättern Chefredakteurinnen: Neben Martina Salomon (63) vom "Kurier" und Susanne Dickstein (48) von den "Oberösterreichische Nachrichten" auch Daniela Bardel (45) bei "oe24/Österreich". Zudem wird seit wenigen Tagen die Redaktion der Austria Presse Agentur erstmals von einer Frau geleitet: Maria Scholl (38). In den politisch relevanten Wochenmagazinen ging es noch etwas flotter: Bei News ist Kathrin Gulnerits (51) nach Eva Weissenberger und Esther Mitterstieler (55) bereits die dritte Frau in Folge an der Spitze, beim "profil" sorgt Anna Thalhammer (38) für die weibliche Führungspremiere.

In der Spezialdisziplin "Chefredakteurin" agierten die privaten Printmedien sogar schneller als der ORF, obwohl dessen öffentlich-rechtliche Konstruktion - so wie die staatliche Verwaltung - grundsätzlich bessere Grundlagen für gleichberechtigte Berufslaufbahnen bietet. Ingrid Thurnher (61) war in ORF III ab 2017 bahnbrechend. Seit 2022 folgt ihr Lou Lorenz-Dittlbacher (49). Unterdessen gilt Gabriele Waldner-Pammesberger (54) als hohe Favoritin für einen der drei neuen Chefredakteur:innen-Posten im multimedialen Newsroom, deren Ausschreibung soeben geendet hat. In den Landesstudios ist aktuell allerdings Vorarlbergs Angelika Simma-Wallinger (49) die einzige Frau mit solcher Funktion.

Dass der ORF dennoch als Vorreiter für Frauen in Führungspositionen gilt, liegt daran, dass bei ihm als einzigem Medienunternehmen auch die Managementebene im Rampenlicht steht. Monika Lindner (79) war von 2002 bis 2006 seine erste Generalin. Heute sorgen neben Ingrid Thurnher (Radio) die Finanz- und die Programmchefin, Eva Schindlauer (41) und Stefanie Groiss- Horowitz (46), für weibliche Mehrheit im Direktorium. Dazu kommen noch in Kärnten Karin Bernhard (61), in Salzburg Waltraud Langer (62) und in Tirol Esther Mitterstieler als Leiterinnen von Landesstudios.

Während der ORF keinen Informationsdirektor mehr hat (und seine Agenden vom General wahrgenommen werden), strahlt in dieser Position umso heller die private Konkurrenz: Corinna Milborn (50) ist bereits seit zehn Jahren Informationsdirektorin der Sendergruppe rund um Puls 4 und ATV, wird aber viel mehr als Journalistin in Talks und Interviews öffentlich wahrgenommen. So viel Aufmerksamkeit wäre Silvia Lieb (53) wohl gar nicht recht. Noch CFO der Moser Holding (Flaggschiff "TT"), ist sie ab 2024 die erste Vorstandsvorsitzende eines großen österreichischen Medienhauses.

Solch Pionierinnenerfahrungen hatten auf der anderen Seite des Flusses auch Maria Rauch-Kallat (74) und Maria Schaumayer (2013), als sie 1998 den Journalistinnenkongress initiierten. Es war einer jener seltenen Impulse, dass Politik etwas für Journalismus tut. Das wurde dem Autor dieser Kolumne noch nicht bewusst, als er sich damals vorerst den Begriff der gläsernen Decke erklären lassen musste. Wie sehr diese Einschätzung stimmt, beweist das Thema des aktuellen Kongresses: "Demokratie und Medien. Die Rolle der vierten Kraft". Es geht um unser Gemeinwohl. Schon die Wahl des Wortes "Kraft" statt der gebräuchlicheren Ausdrücke "Gewalt" und "Macht" für die einsturzgefährdete vierte Säule neben Legislative, Exekutive und Judikative zeigt eine andere Herangehensweise. Ob besser oder nicht, wird fallweise unterschiedlich sein. Aber ihre Chancengleichheit ist unabdingbar.