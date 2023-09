Das Karussell der Chefredakteure

Alle schauen auf das brennende Haus. Außer Klaus. Der schaut raus. - Österreichs Medienszene erinnert aktuell an dieses Beispiel der Alle-Kinder-Witze aus den 1980er-Jahren. Das gilt nicht nur, weil die "Krone" damals ihre bis heute gültige Eigentümerstruktur erhielt und der geschäftsführende Chefredakteur Klaus Herrmann heißt. Nun erwartet sie einen zweistelligen Millionenverlust für die Mediaprint, die gemeinsam mit dem "Kurier" betriebene Verlagsgesellschaft. In ihr treffen sich die Eigentümer beider Zeitungen. Das sind die Familie Dichand, Raiffeisen und die Essener Funke Mediengruppe, an deren Auslandstochter der Tiroler Immobilieninvestor René Benko beteiligt ist.

Der Stimmungstopf zwischen diesen ohnehin seit Jahren zerstrittenen Gesellschaftern droht aber schon vor dem Rote-Zahlen-Eingeständnis überzukochen. Dafür sorgt allein schon die - ebenfalls allseits unbestätigte - Erwartung eines neuen Geschäftsführers von deutscher Seite. Der Sanierer Michael Tillian, einst bei "Presse","WirtschaftsBlatt" und dem Gratiszeitungsring RMA aktiv, kehrt heim nach Österreich. Ab Dezember trifft er bei Mediaprint und "Krone" auf einen anderen Seitenwechsler aus dem Stall der Styria Media Group: Gerhard Valeskini, den Doppelgeschäftsführer der Dichands.

Unterdessen bringt eine umgekehrte Spitzenkraftwende weiteren Schwung ins Personalkarussell der Kleinformate. Der bisherige "Steirerkrone"-Macher Oliver Pokorny verstärkt ab 2024 die von Hubert Patterer geleitete Chefredaktion des Styria-Flaggschiffs "Kleine Zeitung". Seinen Regionalposten hat Klaus Herrmann übernommen. Das wiederum weckt Fragen nach dessen Job als geschäftsführender Chefredakteur. Diese Stelle wurde einst als Gegengewicht geschaffen. Die Funke-Gruppe wollte nicht einfach hinnehmen, dass Christoph Dichand sich auch zum Chefredakteur aufgeschwungen hatte. Die Funktion des geschäftsführenden CR darf aber nicht von außen, sondern nur aus dem Kreis der Bundesland- und Ressortleiter besetzt werden. Herrmann führte früher die Oberösterreich-"Krone".

Spätestens ab diesem Hinweis schlägt die Stunde der Spekulanten. Denn Dichands Liebkind, die "Krone bunt" hat einen neuen Kolumnisten: Rainer Nowak, als Ex-Chefredakteur der "Presse" auch von edler Styria- Herkunft, soll in der Illustrierten eher ökonomische als innenpolitische Aspekte beleuchten. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass er als Nachfolger für Wirtschaftsressortleiter Georg Wailand bereitsteht. Dann käme er nicht mehr von außen, sondern wäre im Kreis zur Auswahl des geschäftsführenden CR. Gegen diese labyrinthischen Winkelzüge wirken jene der "Kleinen" geradezu übersichtlich. Dorthin ist ein weiterer ehemaliger Chefredakteur als Ressortleiter für Innenpolitik übersiedelt: Walter Hämmerle von der in Papierfom eingestellten "Wiener Zeitung".

Die Rotationen in Österreichs größten Medienhäusern verlegerischer Herkunft vollziehen sich aber im Windschatten der Chefredakteurssuche für den mehr als doppelt so umsatzstarken öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Statt in der bisherigen Aufteilung für Fernsehen, Radio und Online schreibt der milliardenschwere ORF die drei Posten künftig multimedial integrativer aus. Doch seit Monaten ist trotz Vakanz bei TV und Hörfunk nur bekannt, dass APA-Chefredakteur Johannes Bruckenberger als Favorit für eine der drei neuen Funktionen gilt, zu denen es auch jeweils einen Stellvertreter gibt.

Dass auch der Intendant des größten privaten Fernsehsenders ServusTV ein Kandidat sein könnte, ist nicht einmal als Prophylaxe zu den Folgen der kommenden Nationalratswahlen realistisch. "Der Wegscheider" macht nach seiner Urlaubsrückkehr auf den Bildschirm nur, "um Kraft zu tanken", umgehend wieder Pause. - Alle ringen um das Medienland. Auch der Ferdinand. Doch er mit Grant.