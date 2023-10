Der Himmel ist nicht x-beliebig

Bist du auch schon im Himmel? Was klingt wie eine postmortale Anrede, gilt dem jüngsten Hype im digitalen Raum. So werden Neuzugänge auf Bluesky von jenen begrüßt, die schon länger dort sind. Was Mastodon bisher misslang, soll der "blaue Himmel" künftig sein - die Endstation Sehnsucht für frustrierte Nutzer von X, dem einstigen Twitter. Seit der Übernahme durch Elon Musk im Oktober 2022 mussten dort nicht nur Name und Logo, sondern auch der Großteil des Personals weichen. Im Frühjahr hatte die Plattform nur noch 1.500 statt einst 8.000 Mitarbeiter. Die dadurch mangelnde Moderation lässt die Inhalte insgesamt immer noch mehr ins Extreme kippen. Das schlechte Vorbild dafür liefert sein Eigentümer, der 44 Milliarden Dollar für das Kommunikationsspielzeug bezahlt hat.

Anfang Oktober teilte Musk ein Posting (einst hieß das noch eigenständig Tweet), das zur Wahl der rechtsextremen AfD in Deutschland aufrief. Mittlerweile bekam er Post von EU-Industriekommissar Thierry Breton, denn die Union hat wegen der Unzahl falscher Informationen über den Terrorangriff auf Israel ein Verfahren gegen X eingeleitet. Der prompt darauf kolportierte Rückzug des Dienstes aus Europa wurde vom verhaltensauffälligen Milliardär zwar inzwischen dementiert, die massenhafte Abwanderung von seiner Plattform ist aber Tatsache. Vor allem deshalb übersprang Bluesky im September die Million-Nutzer-Hürde. In Österreich ist der Boom nahezu zeitgleich angekommen.

Die Hoffnung in das erst seit 2023 bezugsfertige Netzwerk entsteht vor allem wegen seiner Herkunft. Die dezentrale Plattform entspringt einem Projekt von Twitter. Hinter ihr steckt dessen Gründer Jack Dorsey. Das lässt die Nutzer offenbar verschmerzen, dass ihr neuer Himmel vorerst so karg eingerichtet ist, wie es das Vorbild zuletzt vor vielen Jahren war. Die meisten bekannten User agieren vorerst ohnehin doppelgleisig - das Posting für X ist der Tweet (nennen sie es dort noch lieber) für Bluesky. Exklusive Inhalte wirken dort noch wie die Ausnahme. Denn die Reichweite wird dem Verfasser bisher nicht angezeigt, dürfte aber einen Bruchteil des Vorbilddienstes betragen, dessen Publikumszahl weit überschätzt wird. Nur fünf Prozent der Österreicher über 14 nutzen Twitter täglich (Bewegtbildstudie), allein die Papierausgabe des "Kurier" hat mehr Leser (Media-Analyse), jene von "Krone", "Kleine", "Standard", "Heute" und "Oe24/Österreich" ohnehin - jeweils für sich.

Die überproportionale massenmediale Wahrnehmung von X entspringt der Art seiner maßgeblichsten Nutzer: Es sind politische und journalistische Multiplikatoren. Sebastian Kurz folgen dort 466.000, Armin Wolf gar 600.000 User. Aber auch der "ZiB2"-Mann ist bereits vorsorglich auf Bluesky - mit der Anmerkung: "Vorerst inaktiv. Derzeit noch unter twitter.com/arminwolf erreichbar." Trotzdem hat er dort schon 5.000 Follower. Jan Böhmermann folgten nach 38 Postings bereits mehr als 30.000.

Der deutsch-österreichische Äpfel- und Birnen-Star-Vergleich von ZDF-Info-Comedian und ORF-News-Anchor führt zurück auf den Boden der massenmedialen Tatsachen. Ihre öffentlich-rechtlichen Heimstätten haben die höchsten Tagesreichweiten. Allein für ORF II sind es 40 Prozent und mehr als ein Fünftel Fernsehmarktanteil - fünfmal so viel wie der größte Private, ServusTV. Lediglich regional stoßen Bundesländerzeitungen wie die "Kleine" und die "Vorarlberger Nachrichten" in solch relative Mehrheitsdimensionen vor. National gelingt dies heute nur noch dem ORF.

Die Sehnsucht nach einer möglichst breiten identifikationsstiftenden Plattform gilt aber auch für die Blasenbewohner der digitalen Netzwerke. Sie sind nicht so selbstgenügsam, wie der Auszug von X in den vermeintlichen Himmel andeutet, für den vorerst noch ein Einladungscode notwendig ist. Dieses Marketing täuscht größere Begehrlichkeit vor, als es gibt. Das vormalige Twitter hat global immer noch mehr als 200 Millionen Nutzer täglich. Es gilt ungeachtet dieser weit geringeren User-Zahl im Vergleich zu Facebook, Instagram und TikTok weiterhin als weltweit wichtigste Quelle für Echtzeitinformationen.

Auf diese mögliche Empfängermenge wollen auch die meisten heftigen Kritiker von X und Musk nicht verzichten. Das vereint sie mit den Machern und Sehern der nicht nur potenziell reichweitenstarken Fernsehsendungen: Ungeachtet aller Meinungsblasen besteht die Sehnsucht nach einem extrem breiten, identitätsstiftenden Massenmedium. National ist das gut für den ORF. Er bleibt trotz aller notwendigen Nörgelei unangefochten. Global ist das die Challenge für Bluesky: Noch ist es weit entfernt von einer wettbewerbsfähigen Größe. Aber vorerst kommen immer mehr in den Himmel.