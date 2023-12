Frühwarnsystem Schweiz für Angriffe auf den ORF

Die Haushaltsabgabe für den öffentlich-rechtlichen Anbieter halbieren, während die privaten Medien Personal abbauen müssen: Was klingt, wie der Wunschtraum eines österreichischen Möchte-Gern-Volkskanzlers, ist das aktuelle schweizerische Branchenszenario. 2018 noch spektakulär gescheitert, soll es 2024 wenigstens zum Teil funktionieren: Eine Initiative um den Zürcher SVP-Nationalrat Thomas Matter will mit 128.000 Unterschriften eine Volksabstimmung erreichen, um jene Rundfunkgebühr zu zerlegen, für die ein Plebiszit vor fünf Jahren 72 Prozent grundsätzliche Befürwortung erbracht hatte.

Das bedeutet eine existenzielle Gefährdung der SRG, dem eidgenössischen Pendant zum ORF. Parallel dazu reduzieren die wichtigsten privaten Schweizer Medienhäuser Personal: das Regionalzeitungshaus CH Media und die noch größere, auch in Österreich engagierte TX Group. Sie ist vor allem digital der wesentliche Betreiber von "Heute" neben Eva Dichand. Zusammen mit dem dominanten öffentlichen früheren Rundfunk verkörpern die beiden einstigen Verlage die Hälfte der Meinungs- und 44 Prozent der Marktmacht. So analysiert es der Medienmonitor des Bundesamts für Kommunikation (BAKOM).

Dies wirkt aus mehreren Blickwinkeln wegweisend für Österreich. Das BAKOM entspricht der hiesigen Rundfunk und Telekomregulierung RTR. Der SVP, seit einem Vierteljahrhundert stärkste Partei, kommt aber nicht die ÖVP, sondern die FPÖ am nächsten. Unter Herbert Kickl hat sie ihre Rhetorik gegen den öffentlichen Rundfunk mittlerweile der noch radikaleren AfD angepasst. Nachdem deren "Lügenpresse" hierzulande weniger gefruchtet hat, wird nun der "Grundfunk" zur ORF-Denunziation übernommen. Angesichts der zeitlichen politischen Rahmenbedingungen steckt dahinter die bisher substanziellste Infragestellung des ORF. Denn die FPÖ meint damit nicht die Rückbesinnung auf den Kernauftrag sondern das Zurechtstutzen zur Bedeutungslosigkeit. Sie bekämpft jedes Korrektiv ihrer eigenen Parteimedienmacht mit Hunderttausenden Verfolgern und Abonnenten von Facebook bis Youtube.

Diese massive Kampagne vollzieht sich parallel zu fatalen Unterlassungen der aktuellen Regierung. Vor allem Bundeskanzler Karl Nehammer und seine Medienministerin Susanne Raab haben es verabsäumt, den ORF demokratiepolitisch abzusichern. Das neue Gesetz mit seinen Änderungen zu Haushaltsabgabe und Digitalisierung tritt zwar erst 2024 in Kraft, doch im Auftrag der Verfassungsrichter muss bereits bis 1. April 2025 ein weiteres folgen - mit mehr Regierungsunabhängigkeit bei der Bestellung der Aufsichtsorgane. In der politischen Fristenrealität bedeutet das bestenfalls ein halbes Jahr Galgenfrist für Türkis-Grün, aber höchstens 100 Tage für die Nachfolger. Das ist vielleicht eine Koalition mit der FPÖ. Aber auch in Opposition könnte sie laut Umfragen stark genug zur Verhinderung von Entscheidungen im Verfassungsrang sein. Erst aus dieser Perspektive wird die staatstragende Verantwortung der jetzigen Regierung klar, einerseits noch selbst das nächste ORF-Gesetz auf Schiene zu bringen und es andererseits über die Forderung der Verfassungsrichter hinaus institutionssichernd für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu gestalten. Das weitaus größte Medienhaus des Landes ist - zumindest in möglichst unabhängiger Aufstellung - als demokratiepolitisches Korrektiv unverzichtbar.

Letztlich bleibt die Frage, was die Sorge vor FPÖ-Medienpolitik rechtfertigt. Immerhin ist die Schweiz unter SVP-Führung nicht untergegangen. Doch eine Proporz-Zauberformel für die Regierungsbildung der Eidgenossen verhindert in Kombination mit direkter Demokratie umsturzartige Änderungen. Dort höhlt bloß steter Tropfen den Stein - siehe aktuelle Halbierungsinitiative zur Haushaltsabgabe.

Die föderalistische Gemeinschaft der 26 Kantone dient aufgrund Bevölkerungszahl, Neutralität und alpiner Binnenstaatlichkeit allzu oft als Maßstab für Österreich, obwohl nicht nur Mehrsprachigkeit, Kriegsverschonung und fehlende Monarchiegeschichte sie anders prägen. Im Mediensektor galt sie einerseits infolge größerer Wirtschaftskraft für Werbeeinschaltungen und andererseits wegen der direktdemokratischen Aufstellung geradezu als gelobtes Land für Management wie Journalismus.

Diese Position hat sich rasant gewandelt. Heute wirkt die Eidgenossenschaft als Frühwarnsystem für vieles, was einst für unmöglich gehalten wurde und nun geschieht. Sie taugt im Medienbereich besser zum Seismographen als Ungarn, das zwar EU-Mitglied ist, sich aber bis 1989 als Teil des Ostblocks 44 Jahre lang ganz anders entwickelt hat. Gegen rechtspopulistische Regierungs- und Medienpolitik gibt es hierzulande aber weniger Hebel als in der Schweiz. Österreich wäre dafür anfällig wie Ungarn. Auch deshalb braucht es ein neues Gesetz, das neben dem ORF die Vielfalt des Medienmarkts absichert.