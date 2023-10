Es fehlt an Transparenz in eigener Sache

Wachstum ist für gedruckte Zeitungen und linearen Rundfunk zum Fremdwort geworden. Blätter und Sender, die das Publikum für ihre ursprüngliche Verbreitungsform steigern, sind Ausnahmen, die das Abwandern zur digitalen Verbreitung bestätigen. Umso mehr Respekt verdient es, wenn sich in dieser Hinsicht "das 'profil' deutlich verbessern" konnte, wie die Redaktion "in eigener Sache" schreibt. Die Nachricht hat bloß einen Haken: Sie stimmt nicht. Denn laut Media-Analyse (MA) hatte das Magazin im Jahresschnitt 22/23 exakt gleich viele Leser für Print und E-Paper wie im Vergleichszeitraum 21/22.

Die Falschmeldung ist einerseits ärgerlich für Mitbewerber und andererseits symptomatisch für eine Fehlentwicklung: Bei der Selbstdarstellung der Größe eines Mediums unterwirft sich der Journalismus dem Marketing. Letztlich schadet dies der Glaubwürdigkeit insgesamt. Das gilt auch für formal korrekte Meldungen wie: "504.000 Menschen lesen täglich den 'Standard'." Die Zahl steht so in der MA. Doch wie sie mit 64.693 verbreiteten Exemplaren (laut Auflagenkontrolle) möglich sein soll, ist ein Mirakel.

Acht Leser pro Stück? Solch unplausible Werte gelten als Hauptgrund für die ab der nächsten Ausgabe wirksame Reform der auf 15.000 Interviews beruhenden Media-Analyse. Ihre Veröffentlichung im Frühling und im Herbst sind die Zeugnistage der Branche. Letztlich findet sich in der Millionen Euro teuren Marktforschung auch für jeden Teilnehmer immer etwas, mit dem er bei Publikum und potenziellen Inserenten glänzen kann. Doch was im "profil" zu viel und im "Standard" zu wenig stand, verweist auf einen noch grundsätzlicheren Reformbedarf: Der redaktionelle Umgang mit den Daten muss journalistischen Maßstäben entsprechen. Wenn ausgerechnet Medien, die auf Qualität pochen, in eigener Sache Sorgfalt und Transparenz vermissen lassen, schadet das der gesamten Branche.

Beim "profil" entstand der Fehler aus Freude über Stagnation. Denn den Papierleserstand zu halten, ist schon ein Erfolg. Eine nominelle Steigerung gäbe es nur gegenüber 2022. Doch ein Vergleich der Ganzjahreswertung mit jener für die zwölf Monate ab Jahresmitte ist methodisch unzulässig. Die Panne wäre dem Magazin erspart geblieben, wenn es eine MA-Mahnung voll befolgt hätte: "Aufgrund der Vielzahl an methodischen und inhaltlichen Änderungen sind die aktuell vorliegenden Daten nicht mit jenen aus Vorjahren zu vergleichen." Sich "deutlich verbessern" ist aber schon ein solcher Vergleich.

Beim "Standard" geht es um anderes. Er profitiert seit Jahren davon, dass viele für die Media-Analyse Befragten offenbar seinen starken Webauftritt mitdenken, obwohl sie nur Angaben zur Nutzung von Print und E-Paper machen sollen. Außerdem begünstigt sein Image sozial erwünschte Antworten, wie sie früher im politischen Zusammenhang die Grünen oft überdimensionierten. Es ist nachvollziehbar, dass die Zeitung jene ihr vorteilhaften MA-Mängel nicht an die große Glocke hängt. Das Verschweigen widerspricht allerdings der Transparenz-Forderung, die sie sonst in der Berichterstattung anlegt.

Gälte die Kritik nur den beiden Vorfällen, würde sie aus zwei Mücken einen Elefanten machen. Doch es sind Präzedenzfälle für ein Umdenken. Journalismus muss jede Gelegenheit nutzen, um sich klar zu unterscheiden. So wie Grenzüberschreitung zu Aktivismus wirtschaftsübliche Rituale von Marketing bis Werbung. Die Währungseinheiten für Medien sind Reichweite und Komödiantik die Unverwechselbarkeit unterwandert, tut dies auch die Anpassung im Selbstverkauf an und Glaubwürdigkeit. Die MA-Macher haben den Reformbedarf im Sinne der Vertrauensbildung erkannt. Künftig kann auch die Netto-Markenreichweite für das gesamte analoge und digitale Angebot eines Titels ausgewiesen werden. Schon die freiwillige Teilnahme daran könnte zur Trennung von Spreu und Weizen führen. Die Berichterstattung über die Ergebnisse wird das nächste Ausleseverfahren zum Medienvertrauen.