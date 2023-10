Die Auswärtsstärke und Heimschwäche des ORF

Die Heimat-Tagung der ORF-Korrespondenten wäre ein guter Anlass gewesen, um über die große Bedeutung eines solchen journalistischen Netzwerks zu schreiben. Und es hätte durchaus ein Lob auf die Abgesandten vom Küniglberg werden sollen. Doch es wurde vertagt, weil der öffentlich-rechtliche Anbieter hier trotz seiner Dominanz auf dem kleinen Austro-Medienmarkt fast zu oft Thema ist. Eine Woche später wirken die ursprüngliche Absicht wie ihre Änderung zwiespältig. Das liegt einerseits am Terror-Angriff der Hamas auf Israel, wodurch Tim Cupal nach Christian Wehrschütz in der Ukraine zum zweiten Kriegsberichterstatter der 25 ORF-Korrespondenten wird. Andererseits trübt der Rücktritt von Radio-Auslandsressortchef Hartmut Fiedler den Glanz des internationalen Corps.

Hätte nicht parallel zu dieser Demission Martin Kotynek seinen Abgang als "Standard"-Chefredakteur verkündet, wäre das Aufsehen wohl größer gewesen. Denn in einer internen E-Mail erläuterte rund die Hälfte der Korrespondenten Fiedlers Abschied als Folge von "Hoffnungslosigkeit". Im multimedialen Newsroom (MMNR) für Fernsehen, Radio und Online fehle es an "einer klaren Vision, Führungskultur, Geld, Personal, vor allem aber Motivation und Wertschätzung für die journalistische Arbeit".

Die Stichhaltigkeit dieser Einschätzung lässt sich für Außenstehende schwer beurteilen. Doch es gibt seit bald einem Jahr ein Führungsvakuum. Im November, nur fünf Monate nach Inbetriebnahme des MMNR, musste TV-Chefredakteur Matthias Schrom wegen einer Chat-Affäre zurücktreten. Im Februar übernahm sein Radio-Amtskollege Hannes Aigelsreiter lieber den ORF-Sport. Seitdem hat lediglich Online einen regulären Leiter, Fernsehen und Hörfunk werden interimistisch geführt.

Schlechter kann die Grundlage zur Zusammenführung von drei Redaktionen mit sehr unterschiedlichen Arbeitszwängen und Organisationskulturen kaum sein. Seit den 1990er-Jahren scheiterten auch hervorragende Journalismus-Manager an solchen Integrationsherausforderungen. Der ORF hinkt mit diesem notwendigen Versuch ohnehin weit nach. Doch es gibt immer noch keine Ausschreibung der neu definierten Chefredaktion. Nach mehrmaliger Verschiebung soll sie nächste Woche kommen. Warum erst so spät? Weil erst klar sein muss, wer die Posten bekommt, bevor so getan wird, als seien sie zu haben. Bei Personalfragen ist der ORF noch ein bisschen österreichischer als Österreich.

Also verdichten sich die Hinweise auf jenes Sextett, das künftig ohne spezielle Zuordnung für TV, Radio und Online die Herkulesaufgaben im Newsroom bewältigen muss: Der bisherige APA-Mann Johannes Bruckenberger, die interimistische Radio-Chefredakteurin Gabriele Waldner-Pammesberger und Newsdesk-Leiter Sebastian Prokop werden schon lange für die erste Reihe gehandelt. Daneben dürfte Eva Karabeg von der provisorischen TV-Führung nach Schrom wieder ins zweite Glied weichen.

Überraschend ist hingegen der kolportierte Verbleib von Online-Chefredakteur Christian Staudinger - obgleich nur als Waldner-Stellvertreter. Und als Sensation gilt die neue Geheimfavoritin für den Prokop-Vize: Inka Pieh, Auslandskorrespondentin in Washington, aber ohne Führungserfahrung. Zuvor war neben ORF-Rückkehrerin Julia Ortner ("Report") vor allem Brüssel-Büroleiterin Raffaela Schaidreiter als Aspirantin für die neue Chefredaktion genannt worden. Doch vor wenigen Tagen galt auch Hartmut Fiedler noch als gesetzt für die Leitung des neu zu schaffenden multimedialen Auslandsressorts.

Verantwortlich für diese viel zu lange währenden Stellungskämpfe um die wichtigsten redaktionellen Positionen ist Generaldirektor Roland Weißmann. Er hat bei schweren Auswärtsspielen - ORF-Gesetz und Haushaltsabgabe - verblüffend viel für das Medienhaus herausgeholt, aber dabei zwangsläufig sein wichtigstes Innenleben vernachlässigt. Die Ursache dafür liegt in der Übernahme einer Funktion von Vorgänger Alexander Wrabetz. Dieser war - um Elmar Oberhauser loszuwerden - seit 2010 auch Informationsdirektor. Weißmann ist also zugleich Alleingeschäftsführer und oberster Nachrichtenherr ohne die Zwischendämmung einer intakten Chefredaktion. Um diesen Missstand zu ändern, braucht es keine Verfassungsrichter. Die Abgabe der Informationsdirektion wäre ein Akt der Selbsthygiene.