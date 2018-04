Im Westen der Türkei sind laut einem Medienbericht vier hochrangige Mitglieder der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gefasst worden. Die türkische Polizei habe die IS-Anhänger bei einem Anti-Terror-Einsatz in der Küstenstadt Izmir gefasst, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag.

Unter ihnen sei auch der "Emir" der sunnitischen Extremistengruppe für die syrische Provinz Deir Ez-Zor, hieß es.

Laut Anadolu wurden die vier Männer gefasst, als sie versuchten, zusammen mit syrischen Flüchtlingen die Türkei in Richtung Europa zu verlassen. Für Flüchtlinge ist Izmir eine wichtige Etappe auf dem Weg zu den griechischen Ägäis-Inseln. Die türkischen Behörden haben in den vergangenen Jahren das Vorgehen gegen die IS-Miliz verstärkt, und türkische Medien melden regelmäßig Razzien gegen IS-Zellen in der Türkei.