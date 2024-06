Mbappé und Co. im vorletzten EM-Test 3:0 gegen Luxemburg

Österreichs erster EM-Gegner Frankreich hat den vorletzten Testlauf vor dem Endrunden-Start wie erwartet erfolgreich gestaltet. Beim 3:0 (1:0) gegen Luxemburg waren Kapitän Kylian Mbappé und Co. am Mittwochabend drückend überlegen und fuhren einen ungefährdeten Sieg ein. Randal Kolo Muani (43.), Jonathan Clauss (70.) und Mbappé (85.) schossen in Metz die Tore. Österreich trifft am 17. Juni in Düsseldorf auf Frankreich.

Mbappé versprühte zwei Tage nach seinem offiziell gewordenen Wechsel nach Madrid Spielfreude. Der künftige Real-Star hielt sich in Frankreichs Offensive mit Marcus Thuram, Kolo Muani und Freigeist Antoine Griezmann links auf. Griff Luxemburg an, wartete der 25-Jährige ganz vorne auf den Gegenstoß. Vorerst stemmte sich der Außenseiter erfolgreich dagegen. Frankreichs Trainer Didier Deschamps, der den in Saudi-Arabien spielenden N'Golo Kante nach zweijähriger Pause im Nationalteam zum Comeback verhalf, beobachtete das Anlaufen der Hausherren, das aber lange nicht vom Torerfolg gekrönt wurde.

Luxemburg setzte vereinzelt Nadelstiche, wirklich geprüft wurde Mike Maignan im französischen Tor jedoch nicht. Als die Stimmung im Stadion bereits hörbar abnahm, schlug der Weltmeister von 2018 kurz vor der Pause doch zu. Mbappé setzte wieder seinen Tempovorteil ein, die Flanke von links köpfelte Kolo Muani von Paris Saint-Germain über die Torlinie.

Mbappé ließ kurz nach Seitenwechsel eine Möglichkeit auf das 2:0 ungenutzt. In fast jeder gefährlichen Szene war der Kapitän involviert. Der zur Pause eingewechselte Linksverteidiger Clauss von Marseille zog nach einem Eckball schließlich genau unter die Latte ab. In den letzten zehn Minuten durften auch noch Altmeister Olivier Giroud (37) und Debütant Bradley Bacola (21) mitwirken. Luxemburg traf nach einem Eckball die Latte, ehe Mbappé doch noch anschrieb. Bacola eroberte den Ball, sein baldiger Ex-Teamkollege bei PSG vollendete. "Les Bleus" bestreiten den letzten Test am Sonntag in Bordeaux gegen Kanada.

Christian Eriksen schoss Dänemark zum Sieg gegen Schweden. Ein schöner Schlenzer des 32-Jährigen von Manchester United in der 86. Minute sorgte in Kopenhagen für den 2:1-Erfolg der Hausherren. Pierre-Emile Höjbjerg hatte die Dänen nach nur einer Minute und achtzehn Sekunden nach einem Eriksen-Eckball in Führung gebracht. Doch Alexander Isak (9.) glich für Schweden nur kurz darauf aus. Im Parken-Stadion war Eriksen bei der vergangenen EM wegen eines Herzstillstands zusammengebrochen. Seither spielt er mit einem Defibrillator.

Das letzte Testspiel der Dänen steht am Samstag gegen Norwegen an. Superstar Erling Haaland gelang für die Norweger beim 3:0 gegen den Kosovo ein Hattrick. Dasselbe Kunststück gelang auch Mikel Oyarzabal beim 5:0 der Spanier gegen Fußball-Zwerg Andorra. Der Stürmer von Real Sociedad traf in Badajoz nach seiner Einwechslung zur Pause zum 2:0, 3:0 und 4:0.

Die Slowakei schlug San Marino in Wiener Neustadt mit 4:0. Rund 450 Zuschauer sahen die von Schiedsrichter Julian Weinberger geleitete Partie, in der Tomas Rigo (8.), Tomas Suslov (10.), Lukas Haraslin (36.) und David Strelec (58.) die Tore erzielten. Belgien setzte sich gegen Montenegro dank Treffern von Kevin de Bruyne (44.) in dessen 100. Länderspiel und Leandro Trossard (93.) per Elfmeter mit 2:0 durch.