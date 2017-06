Die beiden Cabrio-Fraktionen, also die puristischen Anhänger des manuell zu bedienenden Stoffverdecks und die als verwöhnt verschrieene Gilde der elektrisch arbeitenden Blechdeckel-Freunde, stehen einander seit jeher missgünstig gegenüber wie verfeindete Fußballfans. Vielleicht nicht mit den gleichen, sinistren Gedanken, aber mit einem gerüttelt Maß an Verachtung.

Mazda hat nun das kleine Kunststück zuwege gebracht, beide Lager zu versöhnen, sprich: zu bedienen. Denn neben dem klassischen MX-5 als Roadster mit Stoffhaube haben die Ingenieure im Stammwerk in Hiroshima eine Hardtop-Variante entwickelt. Die läuft aus gutem Grund unter dem Kürzel RF (Retractable Fastback), was so viel wie "versenkbares Fließheck“ bedeutet. Denn mag auch die Konstruktion mit der stehen gebliebenen Heckscheibe nach Lüften der Metallkappe sehr nach einem Porsche 911 Targa schmecken, so nennen durften die Japaner ihren MX-5 mit Klappdach nicht - aus formaljuristischen Gründen. Porsche hat sich die Bezeichnung Targa nämlich schützen lassen.

Das Abdecken geht dennoch problemlos und auf Knopfdruck über die Bühne, nämlich mitsamt netter Choreografie in 13 Sekunden. Allerdings nur im Stand; die erlaubten maximal 10 km/h subsumieren wir unter dem Titel der Bewegungslosigkeit. Ob der Stoffdach-MX-5 oder jener mit Blechkappe besser aussieht und in welcher Perspektive, muss der einzelne Betrachter für sich entscheiden.

© Hersteller

Faktum ist, dass sich das MX-5-Brüderpaar, natürlich abgesehen von der Optik, bloß in zweierlei Kriterien unterscheidet: in der Differenz von 45 Kilo und zweieinhalbtausend Euro. Zu Ungunsten des RF. Aber selbst das kümmerliche Ladevolumen von 127 Litern ist ident wie natürlich auch die Motoren mit 1,5 Liter und 130 PS oder 2,0 Liter mit 160 PS.

Wir haben die stärkere Version für unseren Test bekommen, die vielleicht ein wenig Mehrarbeit als die schwächere Variante für den perfekten Fahrspaß verlangt. Der Zweilitermotor will nämlich ordentlich gedreht, was mit sonorer akustischer Unterstützung Hand in Hand geht, und fleißig geschaltet werden. Beides funktioniert ganz easy; das Gängewechseln - klack, klack - mit dem Stummelschaltknüppel noch einen Tick leichter als das Hochzwirbeln des Motors, der sich bei 4.500 Touren kurzfristig störrisch gibt, dann aber brav weiterdreht.

Das Fahrverhalten ist so unbeschwert wie einst im Mai (trotz Sperrdifferentials): einlenken und Heck nachschwenken (lassen). Kein Wunder bei einem aufgeweckten Hecktriebler mit idealer 50:50 Achslastverteilung.

© Hersteller

Daten

Mazda MX-5 RF G160

Preis: € 35.190,- (Revolution)

Motor: 4 Zylinder, Benzinsauger, 1.998 ccm

Leistung: 160 PS (118 kW)

Spitze: 215 km/h

0-100: 7,5 Sek.

Verbrauch: 8,1 l/100 km

Emission: 188 g CO2/km

Fazit: Eng und zugig wie im Roadster ist es, zum Aussteigen musst gelenkig wie ein Aff’ sein. Na und? Der Fahrspaß ist unerreicht!