Wenn es kein Diesel sein soll

Mazda will beim CX-5 dank Zylinderabschaltung bis zu 20 Prozent Benzin einsparen. Ob das denn auch tatsächlich gelingt, klärt dieser Test.

Die japanische Marke Mazda, berühmt-berüchtigt dafür, ganz eigene Motorenwege einzuschlagen, kann es auch 2017 nicht lassen. Unter der etwas sperrigen Typenbezeichnung Skyactiv-G 194 (die Zahl steht für die PS unter der Haube) haben die Mazda-Ingenieure ihren Verkaufshit CX-5 jetzt in Topmotorisierung aufgelegt. Der Clou dabei ist, dass dieser Motor als erster in der Firmengeschichte der Japaner über eine Zylinderabschaltung verfügt, die bis zu 20 Prozent Spritersparnis ermöglichen soll.

Die Malaise von Mazdas erster großer Liebe war übrigens, dass sie zu viel soff, Pardon, einen zu heftigen Spritkonsum pflegte. Denn deren geistiger Vater, Felix Wankel, ist der Erfinder des Kreiskolbenmotors, und den baute Mazda erstmals 1967 in seine ersten Sportwagen namens Cosmo Sport ein. Keine schlechte Idee, weil die Aggregate höllisch gingen und überdies wenig Bauteile benötigten, aber eben sehr verbrauchsintensiv waren.

© Hersteller

Die Idee hinter dem Motor mit der Zylinderabschaltung, übrigens originär nicht von Mazda, liegt auf der Hand: Man will Dieselabtrünnige Kunden locken, von denen es bekanntlich in letzter Zeit ja viele gibt.

Die Umsetzung dieser Technologie ist bei Mazda -im Gegensatz zu anderen Marken - keine Hexerei. Denn hier sorgt ein hydraulisch-mechanisches Prinzip dafür, dass die beiden äußeren Zylinder abgeschaltet werden und die Kolben wirkungslos mitlaufen. Die Crux an der Geschichte ist, dass die Sparsamkeit nur bei gleichmäßiger Geschwindigkeit, und hier wiederum in der Stadt - um nicht zu sagen: bei Schneckentempo -, gegeben ist.

Solche Daten machen natürlich neugierig, auch weil die Formel "weniger Zylinder, weniger Verbrauch" logisch erscheint. Also haben wir zunächst das Gaspedal unseres Test-Mazdas nur gestreichelt -so sind wir mit dem 2,5-Liter-Benziner durch die Stadt geschlichen und haben nichts gespürt. Kein Ab-oder Zuschalten der Zylinder, weil es auch keine Anzeige im Armaturenbrett gibt, nur dass der Motor angenehm leise läuft. Wenn man den Skyactiv-Motor jedoch fordert, murrt er auf, legt aber seine Lethargie auch nicht völlig ab. Richtig munter wird er erst im Sportmodus; da irritiert aber das scheinbar ewige Ausdrehen der Gänge der Automatik akustisch.

© Hersteller

Den vorgegebenen Verbrauch nach EU-Norm von 7,1 Liter haben wir um rund zwei Liter übertroffen. Ob wir ohne Zylinderabschaltung mehr gebraucht hätten, lässt sich nicht feststellen, da es so einen Motor nicht gibt. Fix ist nur, dass dieser CX-5 hauptsächlich dann Spass macht, wenn man so fährt, wie man nicht fahren soll, wenn man sparen will.

Daten

Mazda CX-5 Skyactiv-G 194

Preis: € 41.390,-

Motor: 4 Zylinder, Saugbenziner, 2.488 ccm

Leistung: 194 PS (143 kW)

Spitze: 195 km/h 0-100: 9,2 Sek.

Verbrauch: 9,2 l/100 km

Emission: 213 g CO2/km

Fazit: Auch wenn dieser CX-5 kein Über-Sparefroh ist, er ist ein tolles Auto: liegt gut, kraxelt toll und ist auch fein eingerichtet.