"Mattle-Parteitag" der Tiroler ÖVP hat begonnen

Bundeskanzler und ÖVP-Bundesparteiobmann Karl Nehammer hat Spitzenkandidat und Parteichef-Kandidat Anton Mattle in seinem Statement vor dem Parteitag der Tiroler ÖVP über den grünen Klee gelobt. Er sei "mehr als beeindruckt" gewesen, als er gehört habe, dass Mattle LH und Parteiobmann Günther Platter nachfolgen soll. Denn dieser habe bereits "unglaubliche Herausforderungen" meistern müssen, meinte Nehammer in Bezug auf die Lawinenkatastrophe in Galtür 1999.

Mattle war damals Bürgermeister von Galtür. Nun stehe der Landesrat vor einer großen Herausforderung, die nicht mit seiner bisherigem Amt vergleichbar sei. Denn auch er sei vor seiner Zeit als Bundeskanzler Minister gewesen: "Lieber Toni, beides probiert, kein Vergleich".

Gleichzeitig dankte der Bundeskanzler dem scheidenden Platter: Dieser sei immer "standhaft, kämpferisch und leidenschaftlich" gewesen. Und Platter sei dabei immer "Mensch geblieben". "Bleib mir verbunden und lass uns weiter sprechen", so Nehammer in Richtung des scheidenden Landeschefs.

Nehammer ging in seinem Interview auf der Bühne auch auf die derzeitige massive (Teuerungs)-Krise ein. Er erinnerte an die bereits geschnürten Pakete. Man werde wahrscheinlich auch weiter "punktuell entlasten" müsse. Man müsse sich mit allen Mitteln gegen die Krise stemmen. Denn wenn man nicht gegensteuere und die Krise überhand nehmen würde, stünde man nur mehr vor der Wahl: "Alkohol oder Psychopharmaka".