Der Rückzug von Neos-Gründer und -Parteichef Matthias Strolz sorgte für Spekulationen. Angesprochen darauf bleibt er bei seiner Linie.

Der neue Parteichef der NEOS wird auch den Parlamentsklub der Partei anführen. Das stellte Generalsekretär Nikola Donig am Montagabend bei einem "Runden Tisch" im ORF klar. Wer für diese Positionen nominiert wird, soll am Mittwoch in einem erweiterten Vorstand entschieden werden.

Kommentar: Ausstieg aus dem pinken Flugzeug

Namen nannte der zurücktretende Parteichef Matthias Strolz in Interviews für Puls4 und "ZiB2" nicht, eigenen Angaben zu Folge hat er aber klar Vorstellungen, wer ihm folgen soll. Klare Favoritin ist die Wiener Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger. Auch der Salzburger NEOS-Chef Sepp Schellhorn ging gegenüber den "SN" davon aus, dass sie neue Vorsitzende wird. Für sich selbst schloss er die Strolz-Nachfolge aus.



Grund für Rücktritt

Der Rücktritt des NEOS-Chefs warf einige Fragen auf - besonders der Grund seines Rücktritts überzeugte nicht alle. Die "Aufbauphase sei erfolgreich" abgeschlossen, so Strolz. Den Zeitpunkt seines Rücktritts wollte er selbst bestimmen. In der ORF-Nachrichtensendung "Zeit im Bild 2" hakte Armin Wolf nochmals nach. Auch hier blieb Strolz seiner Linie treu - er habe die "Aufgabe erfolgreich erledigt Es gebe "keine geheimen Pläne", "keine Krankheit", "kein viertes Kind".



» Wir heißen nicht Liste Strolz «

"Wir heißen nicht Liste Strolz", betonte der scheidende Chef. Es sei zwar immer schwierig wenn ein Gründer gehe, doch er vertraue darauf, dass die Zeit reif ist und es der Partei gut gehen werde. Eine Europa-Spitzenkandidatur schloss Matthias Strolz aus.