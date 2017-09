Für den NEOS-Spitzenkandidat Matthias Strolz wäre eine Jamaika-Koalition mit pink eine "wichtige Option"

THEMEN:

Eine Jamaika-Koalition mit pink statt gelb schwebt NEOS-Spitzenkandidat Matthias Strolz vor. "Ich halte es auch für eine wichtige Option in Österreich", sagte er im APA-Interview. Eine Koalition mit der FPÖ schließt er vollkommen aus, bei den Grünen müsse man "schauen, wie es sich inhaltlich ausgeht". Über das Antreten bei Landtagswahlen wollen die NEOS nach der Nationalratswahl entscheiden.

ÖVP-Chef Sebastian Kurz als Bundeskanzler bereits "gesetzt"

"Ich halte da die Vizekanzler-Frage für relevanter als die Kanzlerfrage", meint Strolz im Hinblick auf die Regierungsbildung. ÖVP-Chef Sebastian Kurz sei als Bundeskanzler bereits "gesetzt", als Vize hatte sich der NEOS-Obmann bereits selbst ins Spiel gebracht. Er stellt sich die Frage: "Wenn Deutschland über eine Jamaika-Koalition diskutiert, warum soll das in zwei Wochen nicht auch in Österreich auch der Fall sein?" Und: "Pink ist Jamaika in dem Fall."

Wobei auch mit den Grünen noch einiges zu klären sei. "Weite Gräben" gebe es etwa beim Thema Steuern, nahe sei man sich hingegen bei Bildung und Gesellschaftspolitik. Nun müsse sich auch Kurz durchringen, die Ehe für alle einzuführen, meint Strolz. Die Freiheitlichen sind hingegen ein No-go, vor allem aufgrund deren europapolitischer Einstellung: "Die FPÖ geht sich nicht aus für eine Koalition. Wir würden jeden Tag streiten, und das würde die Leute abgetörnt zurücklassen."

» Ich glaube keinesfalls, dass es mehr als sechs Kräfte im Parlament geben wird «

Trotz des langen Stimmzettels erwartet Strolz nicht, dass nach dem 15. Oktober mehr Parteien als zuletzt im Hohen Haus landen könnten. "Ich glaube keinesfalls, dass es mehr als sechs Kräfte im Parlament geben wird." Bei dem ehemaligen grünen Peter Pilz werde man sehen, ob es gelingt, "bei den anderen sehe ich hier keine Erfolgsaussichten". Selbst sehen sich die NEOS zwar fix im Nationalrat, ob das Wahlziel der Zweistelligkeit gelingt, werde man aber ebenfalls erst sehen.

Wo treten die Neos an?

Trotz mehrerer anstehender Landtagswahlen haben die NEOS noch nicht entschieden, wo sie antreten werden. "Wir sind überall in Vorbereitungen, aber wir haben bewusst gesagt, die Entscheidung wird im November nach der Nationalratswahl getroffen", sagt der NEOS-Chef dazu, man dürfe nicht den Fokus verlieren. Zuversichtlich zeigt er sich aber, dass die Partei weiter wachsen wird. Landesgruppen würden ausgebaut, auch auf Gemeindeebene schlage man weiter Wurzeln.

Trotz angeblich steigender Unterstützung tun sich die NEOS noch bei einer Gruppe schwer. "Wir finden so gut wie keinen Künstler, der sich für uns öffentlich outet", bedauert er. Als Grund vermutet der NEOS-Obmann die Abhängigkeit von Subventionen. "Hier wünsche ich mir vor allem mehr Transparenz", fordert er. Aber auch von den Kulturschaffenden wünscht er sich "einen aufrechteren Gang".