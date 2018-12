Matthias ist ein echter, kerniger Rocksänger, seit den Bind Auditions ist er seinem Stil treu geblieben. Bei seinem Auftritt in den Sing Offs performte er "Breakeven" von The Script. Die Coaches sind sich einig: Matthias muss in die Liveshows. Sein Coach Michael Patrick Kelly wählte Matthias letztlich tatsächlich als einen von drei Kandidaten ins Halbfinale von "The Voice of Germany".