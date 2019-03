Vermisster Schauspieler tot aufgefunden

Der 42-jähriger Schauspieler ("Rosenheim Cops") Matthias Messner, der im Raum Perchtoldsdorf in Niederösterreich vermisst war, ist am Mittwochabend leblos aufgefunden worden. Laut Polizei gäbe es keine Anzeichen für Fremdeinwirken. Die Leiche wurde bei einer privaten Suchaktion in einem Waldstück gefunden.

Der gebürtige Südtiroler sagte Sonntagnachmittag seinen Mitbewohnern, dass er spazieren gehen würde und tauchte danach nicht mehr in der WG auf. Die Polizei hat am Montag und Dienstag mit Hubschraubern und Wärmebildkameras nach ihm gesucht.