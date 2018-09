Vor rund einem Monat wurde bekannt, dass sich Matthew Perry einer Notoperation unterziehen musste. Nun erklärte der "Friends"-Star, dass er die letzten drei Monaten im Krankenhaus verbracht hat.

Schon während seiner "Friends"-Zeit hatte der inzwischen 49-Jährige Matthew Perry immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Damals war er süchtig nach Alkohol und Schmerzmitteln, an mehrere Staffeln der legendären Sitcom kann sich der Schauspieler laut eigener Aussage überhaupt nicht mehr erinnern.

© imago/Cinema Publishers Collection

Die Fans sollten von Matthew Perrys Problemen nichts mitbekommen, Verwunderung herrschte aber immer wieder aufgrund seiner Gewichtsschwankungen. Als Chandler am Ende der 6. Staffel Monica einen Heiratsantrag machte, war er aufgedunsen, in der anschließenden Folge (es war der Start der 7. Staffel) wirkte er daraufhin beinahe abgemagert.

© imago/Cinema Publishers Collection

Beim Wiedersehen der "Friends" war Matthew Perry als Einziger nicht dabei, was damals allerdings an einem Theatergastspiel in England lag.

Anfang August wurde bekannt, dass der Schauspieler mit schlimmen Bauchschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert worden war. "Matthew Perry wurde in einer Klinik in Los Angeles operiert, um eine Verletzung im Magen-Darm-Bereich zu beheben", wurde damals ein Sprecher im "People"-Magazin zitiert. Genauere Angaben gab es nicht. Nun schreibt der Schauspieler auf Twitter: "Drei Monate in einem Krankenhausbett. Check."

Ob er inzwischen wieder zuhause ist, oder sich immer noch im Spital befindet, ist unklar.