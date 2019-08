Prinz Harry und Herzogin Meghan sind vor dem Rat vieler royalen Berater geflohen. Es soll allerdings eine Person geben, der beide voll und ganz vertrauen: Meghans Mutter Doria Ragland.

Kaum zu glauben, aber Tatsache, wenn man Quellen Glauben schenken mag, die dem Palast nahe stehen. Harry und Meghan hören fast ausschließlich auf die Ratschläge von Mama Doria.

Achtung, Schwiegermutter

So soll es auch Meghans Mutter gewesen sein, die hinter der Entlassung der drei Nannys gesteckt haben soll. Das offensichtliche Mastermind hinter seiner Tochter und seinem Schwiegersohn soll das Paar nicht nur in personellen Angelegenheiten beraten, sondern auch grundsätzlich bei der Lebensgestaltung, wie die britische Sun berichtet.

In diesem Licht vermag es auf einmal auch gar nicht mehr so stark zu verwundern, dass sich die Herzogin plötzlich nach einem abgelegenen Anwesen in Los Angeles umgesehen hat - eben um mit Baby Archie (und Prinz Harry) öfters in der Nähe ihrer Mutter sein zu können.

Ein Multitalent als Lebensberaterin

Sieht man sich den Lebenslauf von Mama Doria an, lassen sich möglicherweise weitere Rückschlüsse auf ihre Ratgeberqualitäten ziehen. Während sie als ausgebildeter Makeup-Artist wohl eher nur die Herzogin beraten kann, dürfte sie mit ihrem Bachelor in Psychologie wohl auch ein paar Tipps für Prinz Harry haben, oder zumindest seine Probleme erkennen.

Nach jahrelanger Praxis als Sozialarbeiterin in einer psychiatrischen Klinik dürfte sie letztlich mit allen Wassern gewaschen sein, um sich auch erfolgreich in Königshäusern bewegen zu können. Und wenn's mit der Contenance ihrer Klienten nicht ganz so hinhaut, kann sie immer noch ihre Asse als gelernte Yoga-Lehrerin ausspielen.

Nur als Reisebürokauffrau sollte man Mama Doria vielleicht doch nicht in Anspruch nehmen. In dieser Funktion ist sie nämlich Mitte der 2000er in Konkurs gegangen. Aber dafür haben die Royals bestimmt schon jemand anderen.

