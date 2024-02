Die russischen Streitkräfte haben nach ukrainischen Angaben Mittwoch früh zur Hauptverkehrszeit Kiew und andere Städte in mehreren Wellen mit Raketen angegriffen. Präsident Wolodymyr Selenskyj zufolge wurden nach bisherigen Erkenntnissen zwei Menschen bei den Angriffen auf Kiew getötet. "Mehr als zehn Menschen wurden verletzt." Möglicherweise lägen weitere Opfer unter Trümmern, schrieb Selenskyj auf dem Mitteilungsdienst Telegram.

Dort erklärte zudem Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko, herabstürzende Trümmer abgefangener Raketen hätten Stromleitungen getroffen. In einigen Teilen Kiews sei daher der Strom ausgefallen. Reuters-Reporter berichteten, kurz vor 7.00 Uhr Ortszeit seien laute Detonationen zu hören gewesen. Im ganzen Land heulten ab etwa sechs Uhr die Sirenen und warnten vor Luftangriffen. Bürgermeister Klitschko rief die Menschen auf, sich in Bunkern in Sicherheit zu bringen. Auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell musste sich in Kiew in Sicherheit bringen, wie er im Netzwerk X mitteilte.

In der südlichen Stadt Mykolajiw meldeten die Behörden Zerstörungen an Gebäuden sowie Verletzte durch die russischen Raketenangriffe. Bürgermeister Olexander Senkewytsch teilte bei Telegram mit, dass ein Verletzter im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben sei. Auch Wasserleitungen und das Gasnetz seien durch die feindlichen Attacken beschädigt worden, sagte Senkewytsch, der zudem Bilder von den Zerstörungen veröffentlichte. 20 Wohnhäuser seien ohne Dächer.

Das ukrainische Militär hat nach Angaben von Armeechef Walerij Saluschnyj 29 Raketen und 15 Drohnen abgefangen und zerstört. In mehreren Angriffswellen hätten die russischen Streitkräfte insgesamt 64 Raketen und Drohnen auf Ziele in der Ukraine abgefeuert, schrieb Saluschnyj auf Telegram.

"Ich hatte Angst, als der Luftalarm angekündigt wurde und wir hierher stürmten", berichtete die 49-jährige Tetjana in einem Luftschutzbunker im Zentrum von Kiew, während sie ihre zweijährige Enkelin und einen kleinen Hund in den Armen hielt. "Ich hoffe, dass sie sie alle abschießen werden. Ich bete für unsere Luftverteidigung."

Das ganze Ausmaß des mehrstündigen russischen Angriffs war zunächst nicht bekannt. Das größte private Energieunternehmen der Ukraine, DTEK, teilte mit, im Kiewer Stadtteil Dniprowskyj sei teilweise der Strom ausgefallen.

Auch aus dem Nordosten der Ukraine wurden Angriffe gemeldet. Der Gouverneur der Oblast Charkiw, Oleh Sinehubow, teilte mit, in der gleichnamigen Stadt seien Gebäude von russischen Raketen getroffen worden. Es handle sich nicht um Wohnhäuser.

Das russische Verteidigungsministerium gab zunächst keine Stellungnahme zu dem Angriff ab. Russland überzieht in seinem seit fast zwei Jahren andauernden Angriffskrieg die Ukraine immer wieder mit Drohnen- und Raketenangriffen. Die Ukraine wehrt sich mit westlicher militärischer Hilfe gegen diese Attacken. Vor allem auch Deutschland hatte besonders zur Stärkung der Flugabwehr in dem Land beigetragen. Die Ukraine hat noch deutlich mehr westliche Hilfe gefordert für die Luftverteidigung, um die Städte noch besser schützen zu können.