„Verschnarcht die Europäische Union die Abschaffung der nervtötenden Zeitumstellung?“, das fragt sich die deutsche „Bild“-Zeitung in ihrer Online-Ausgabe und gibt dafür die Schuld Österreich und Infrastukturminister Norbert Hofer.

Es hätte einmal so funktionieren können, wie man sich europäische Politik vorstellt, schreibt die „Bild“-Zeitung in einem Bericht über den nun verschobenen Gesetzesbeschluss zur Zeitumstellung. Doch was kam dazwischen?

"Vorzeigeprojekt abgewürgt"

Die österreichische Ratspräsidentschaft, so schreiben die Autoren Albert Link und Fritz Esser. Unter dieser sei „tatsächlich das Kunststück gelungen, alle Dynamik des EU-Vorzeige- und Symbolprojekts abzuwürgen“ und es „in einen zählen Brei aus Koordinierungs- und Abstimmungsverfahren zu verwandeln“.

Federführend bei den, wie die Zeitung schreibt, „Dösi-Ösis“ sei Verkehrs- und Infrastrukturminister Norbert Hofer. Zuerst hätte er noch geprahlt, sich „massiv“ dafür einzusetzen, dass die Zeitumstellung abgeschafft würde, doch bei dem „deaströsen“ Gipfel in Graz seien dann die Probleme aufgeblasen statt gelöst worden. Und nun würden mehrere Länder Beweise für die Vorteile einer solchen Abschaffung verlangen.

Hofer eingeknickt

Hofer sei eingeknickt, denn statt dafür einzutreten, verkündete er, man müsse sich Zeit nehmen. Das einzig positive, das die Autoren sehen ist, dass die Ende der österreichischen Ratspräsidentschaft „absehbar“ sei, wenn auch die Hoffnungen, dass Nachfolger Rumänien den Prozess in Schwung bringe, eher begrenzt seien.