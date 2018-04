Maskierter Bewaffneter beraubte Geldinstitut in Wien-Wieden

Eine Bankfiliale in der Wiedner Hauptstraße in Wien-Wieden ist am Freitag gegen 18.00 Uhr beraubt worden.

Ein mit einem Revolver bewaffneter und mit Haube sowie Sonnenbrille maskierter Mann bedrohte eine Mitarbeiterin. Mit der Beute in einer Plastiktasche flüchtete er in Richtung Karlsplatz. Die Fahndung verlief vorerst erfolglos.