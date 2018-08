Masern sind wieder auf dem Vormarsch. In Österreich hat sich die Zahl der Erkrankungen von 2016 auf 2017 mehr als verdreifacht. Dabei könnte die Virusinfektion bereits ausgerottet sein. Der Präsident der Österreichischen Ärztekammer, Thomas Szekeres, zeigt sich alarmiert.

Dass sich die Zahl der Masernfälle 2017 im Vergleich zum Jahr davor mehr als verdreifacht habe und Österreich damit dem WHO-Ziel der Masernelimination nicht nur nicht näher gekommen sei, sondern sogar zurückgeworfen worden sei, sei ein Alarmzeichen, sagte der ÖÄK-Präsident. In einer generellen Impfpflicht sehe er jedoch keine Lösung des Problems. Dies würde die Bevölkerung als Zwangsmaßnahme verstehen. Der aktuelle Vorschlag der Volksanwaltschaft, Impfungen an die Auszahlung von Sozialleistungen im Rahmen des Mutter-Kind-Passes zu knüpfen, sei hingegen eine Überlegung wert.

Bevölkerung muss aufgeklärt werden

Da es die größten Impflücken – neben den Kindern – in der Gruppe der jungen Erwachsenen gebe, werde man jedoch nicht umhinkommen, alle Anstrengungen zur Aufklärung der Bevölkerung weiter zu forcieren. Dass eine Masernerkrankung die Abwehrkräfte stärke, sei ein "gefährliches Märchen", stellte der Impfreferent der Österreichischen Ärztekammer, Hans Jürgen Dornbusch von der Medizinuniversität Graz, fest. Vielmehr sei zweifelsfrei belegt, dass Masern häufig schwer und manchmal sogar tödlich verlaufen und dass Erkrankte noch bis zu zwei Jahre lang unter einem deutlich geschwächten Immunsystem litten.

Zum Thema Impfskepsis hielt der Leiter des ÖÄK-Impfreferats, Kinderarzt Rudolf Schmitzberger, fest: "Die Anzahl an überzeugten Impfgegnern ist überschaubar. Die größte Herausforderung stellt die große Gruppe jener Eltern dar, die eigentlich das Beste für ihr Kind wollen, aber durch Falschinformationen vor allem in den sozialen Medien zu 'Impfzweiflern' werden."

Risiken in keinem Verhältnis zu möglichem Schaden

Misstrauen gegenüber offiziellen Impfempfehlungen sei absolut unangebracht, betonten die Experten der Österreichischen Ärztekammer. Internationalen Standards würden diese Empfehlungen von einem unabhängigen Nationalen Impfgremium erarbeitet und jährlich aktualisiert. "Jede Impfung, die dieses Gremium empfiehlt, hat eine absolut sorgfältige Nutzen-Risiko-Abwägung durchlaufen. Die Österreicherinnen und Österreicher können sich darauf verlassen, dass bei empfohlenen Impfungen eventuelle Risiken so verschwindend gering sind, dass sie in keinem Verhältnis zum Schaden stehen, den eine durch die Impfung verhinderbare Erkrankung verursacht", betonte Dornbusch.

Eine Maserninfektion jedenfalls ist eine hochansteckende Viruserkrankung, auch wenn sie häufig als "Kinderkrankheit" abgetan wird.

Todesfälle "sinnlos, tragisch und nicht akzeptabel"

Der einzig wirksame Schutz gegen die hoch ansteckende Krankheit ist die zweifache Impfung, die ab dem 10. Lebensmonat verabreicht wird und in Österreich kostenfrei ist. Besonders gefährdet sind daher Säuglinge, die noch nicht geimpft werden können. Grundsätzlich sind aber alle Altersgruppen von der "Kinderkrankheit" betroffen. Bei Erwachsenen ist die Krankheit oft besonders gefährlich, da sie länger verläuft und häufiger Folgeerkrankungen auftreten. Eine dieser Folgekrankheiten ist die sogenannte Masern-Enzephalitis, eine Entzündung, die zu einem Lebenslangen Schaden des Gehirns führen kann.

Masern werden durch Tröpfcheninfektion – also durch Sprechen, Husten oder Niesen – übertragen. Kommt man mit einer infizierten Person in Kontakt und ist nicht geimpft, so steckt man sich zu mehr als 99 Prozent an. Zwischen dem Kontakt mit dem Virus und Krankheitsbeginn dauert es etwa acht bis zehn Tage, wobei der typische Ausschlag erst nach etwa zwei Wochen auftritt. Tödlich verlaufen die Masern bei einem von 1000 Fällen.

"Dass heutzutage noch immer Menschen an dieser so leicht durch Impfung vermeidbaren Erkrankung sterben, ist absolut sinnlos, tragisch und nicht akzeptabel", äußerte sich die Wiener Virologin Heidemarie Holzmann zu den Zahlen.

WHO wollte Masern bis 2015 ausrotten

Eigentlich könnte die Krankheit bereits ausgestorben sein, denn sie ist durch rechtzeitiges Impfen vermeidbar. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte sich als Ziel gesetzt durch Impfaufklärung Masern bis 2015 auszurotten. Das Ziel wurde, wie die aktuellen Zahlen zeigen, eindeutig verfehlt. Die sogenannte Durchimpfungsrate, das heißt die Anzahl der geimpften Personen, ist viel zu niedrig.

Ein großes Problem stellen hier die Impfgegner dar. Die Gruppe der "harten" Impfgegner ist in Österreich relativ klein. Eine Studie der MedUni Wien von 2016 ergab, dass etwa fünf Prozent der Befragten sich explizit als Impfgegner bezeichneten. Über 15 Prozent hingegen gaben an skeptisch gegenüber Impfungen zu sein. Die Skepsis führt zu einer Zurückhaltung, wenn es zur eigenen Impfung oder der der Kinder kommt. In Italien hat man sich entschieden, durch eine Impfpflicht für Kinder einer geringen Durchimpfungsrate in der Bevölkerung entgegenzuwirken.