China: In 10 Wochen zum Mars?

Die Russen waren die ersten Menschen im All. Die Amerikaner die ersten Menschen am Mond. Die Chinesen könnten die ersten Menschen auf dem Mars sein. Denn chinesische Wissenschaftler behaupten, dass sie ein treibstoffloses Triebwerk entwickelt haben. Es soll Menschen in nur 10 Wochen zum Mars bringen.

Auch die NASA forscht seit Jahren an dem sogenannten EmDrive-Antrieb. Im November 2016 hat das Labor NASA Eagleworks eine Studie veröffentlicht, in der behauptet wird, dass EmDrive-Antriebwerke tatsächlich funktionsfähig seien. Die chinesischen Wissenschaftler sind inzwischen einen Schritt voraus und wollen das Gerät offenbar demnächst im Weltall testen.

EmDrive-Triebwerk

Das EmDrive-Triebwerk besteht nach Angaben der britischen Zeitung Daily Mail aus einem Mikrowellen generierenden Magnetron und einem Resonator, der die Energie ihrer Schwingungen aufnimmt. Der Strom für die Mikrowellen kann aus Solarenergie gewonnen werden, somit kommt das Triebwerk ohne Treibstoff aus.

Newtos Gestze widerlegt

Technische Einzelheiten der Neuheit werden bisher geheim gehalten. Bekannt ist aber, dass das Konzept des treibstofflosen Antriebs Newtons Wechselwirkungsgesetz widerspricht. Allerdings sind Newtons Gesetze keine Naturgesetze sondern nur Grundsatz einer Theorie. Die aufgestellte These muss nicht uneingeschränkt gelten. So unrealistisch dürfte die neue Entwicklung also nicht sein, auch wenn noch keine Details veröffentlicht wurden. Im Erfolgsfall könne sie die Reisen durch das Weltall viel schneller machen: Ein Trip zum Mars würde dann lediglich 70 Tage in Anspruch nehmen