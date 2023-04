Mark Wahlberg passt Sportroutine an sein Alter an

Der für seine Fitness bekannte Schauspieler Mark Wahlberg hat sein Training altersbedingt verändert. Im Gespräch mit dem Magazin "People" erklärte er, er beginne zu begreifen, dass er 51 Jahre alt ist und "nicht versuchen muss, jeden zu übertreffen". Stattdessen verfolge er nun einen Ansatz, den man ihm nach eigenen Worten schon vor 20 Jahren empfohlen hat.

"Ich trainiere gezielt Muskelgruppen." Dabei nutze er nicht besonders viel Gewicht, sondern verweile länger in der Anspannung. Diese Art des Trainings beschreibt er als "intelligent".

Wahlbergs Motivation beim Sport sind in der Regel Filmrollen: "In den letzten rund 20 Jahren hat das irgendwie diktiert, was ich tue und wie ich die kommenden vier oder fünf Monate jedes Jahr angehe." So nahm der US-Amerikaner für "Pain & Gain" ordentlich Muskelmasse zu oder setzte sich für den Thriller "Mile 22" monatelang auf Diät.