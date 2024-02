Mark Ruffalo wird mit Stern auf "Walk of Fame" geehrt

Der US-Schauspieler Mark Ruffalo ("Poor Things") soll in Hollywood mit einer Sternenplakette geehrt werden. Der 56-Jährige werde den 2.772. Stern auf dem "Walk of Fame" am 8. Februar enthüllen, teilten die Verleiher der Auszeichnung am Donnerstag (Ortszeit) mit. Als Gastrednerin ist Schauspielerin Laura Dern eingeladen, die mit Ruffalo in dem Filmdrama "Wir leben nicht mehr hier" (2004) zu sehen war. Auch Ruffalos "Avengers"-Kollege Don Cheadle soll eine Ansprache halten.

Ruffalo ist derzeit an der Seite von Emma Stone und Willem Dafoe in Giorgos Lanthimos' Komödie "Poor Things" zu sehen. Für seine Nebenrolle als schmieriger Anwalt ist er für einen Oscar nominiert. Ruffalo ist auch aus Filmen wie "Spotlight", "The Kids Are All Right" und als grüner Comic-Riese Hulk aus den "Avengers"-Filmen bekannt.