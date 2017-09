Marine Le Pen unterstützt nach AfD-Eklat Frauke Petry

Mit Blick auf den Krach in der deutschen AfD hat die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen Unterstützung für die weitgehend isolierte Parteichefin Frauke Petry bekundet. "Ohne mich in die internen Debatten einzumischen, die die AfD erschüttern, mein Vertrauen geht natürlich an @FraukePetry", schrieb die Front-National-Chefin am Montag auf ihrem offiziellen Twitter-Account. "Ich kenne ihren persönlichen Wert und ihre untadelige politische Linie", so Le Pen weiter.

Petry hatte zuvor erklärt, sie wolle der Bundestagsfraktion ihrer Partei nicht angehören. Spitzenkandidatin Alice Weidel forderte daraufhin ihren Parteiaustritt.

Petry und Le Pen waren Anfang des Jahres beide bei einem Treffen europäischer Rechtspopulisten in Koblenz aufgetreten. Petrys Ehemann, der AfD-Politiker Marcus Pretzell, hatte die Veranstaltung gemeinsam mit der EU-Parlamentsfraktion "Europa der Nationen und der Freiheit" (ENF) organisiert.

Marine Le Pen hatte den Vorsitz der Front National 2011 von ihrem rechtsextremen Vater Jean-Marie Le Pen übernommen. Seitdem bemüht sie sich um ein gemäßigteres Image der Partei. Bei der französischen Präsidentenwahl im Frühjahr war sie in die Stichwahl gekommen, dort aber klar an Emmanuel Macron gescheitert.