Marihuana-Adventskalender findet in Kanada reißenden Absatz

Sie sind zwar illegal, aber sehr beliebt: Marihuana-Adventkalender sind in Kanada gerade ein Renner. Lorilee Fedler vom Online-Versandhandel Coast to Coast Medicinals sagte, ihr Unternehmen komme mit der Produktion der berauschenden Adventkalender kaum hinterher. 700 Stück seien bereits ausgeliefert worden, 2.000 Bestellungen konnte die in Vancouver ansässige Firma aber noch nicht zustellen.

"Wir haben vielleicht 20 oder 30 Bestellungen erwartet", sagte Fedler. "Wir dachten einfach, es wäre etwas Lustiges und Anderes für Erwachsene." Weil die Nachfrage nun so enorm sei, habe sie eine Reihe von Freunden eingespannt, um genügend Adventkalender herzustellen. Die Kalender mit der Aufschrift "Merry Cannabis" sind mit Rentieren verziert und enthalten 26 Gramm getrocknetes Cannabis sowie mit der Droge versetztes Weihnachtsgebäck. Für den Adventsrausch verlangt Fedlers Firma zwischen 200 und 230 kanadische Dollar (131,96 bis 151,76 Euro).

In Kanada ist Marihuana derzeit nur für die medizinische Nutzung etwa durch Schmerzpatienten freigegeben. Ab Juli soll auch der Konsum zur Entspannung erlaubt sein. Fedler räumte ein, dass der Cannabis-Adventkalender nach derzeit geltendem Recht illegal sei. Die Polizei habe aber bisher keine Einwände erhoben. Und angesichts des Erfolgs des Adventkalenders plant Fedler nun bereits ähnliche Marihuana-Produkte zum Valentinstag und zu Ostern.