Heuer hätte die Hochzeit von Mariah Carey und James Packer stattfinden sollen. Das wunderschöne, von Valentino designte weiße Kleid war bereits da, ihr Zukünftiger allerdings schon wieder weg. Nach zehn Monaten Verlobung trennte sich der Milliardär von Carey. Nun rechnet die Soul-Diva mit ihrem Ex ab.

Es wäre wohl eine bombastische Hochzeit geworden. Allein schon das Hochzeitskleid kostete 250.000 US-Dollar. Schließlich war es aber das Einzige, was Carey blieb. Die Hochzeit: geplatzt. Ihr Verlobter: weg. Weil die Sängerin seinem Geschmack nach zu sehr im Fokus der Öffentlichkeit stand. Naja, da hätte Packer wohl auch draufkommen können, bevor er Carey den Verlobungsring an den Finger gesteckt hat. Egal.

© Rob Kim/Getty Images Carey und ihr Ex-Verlobter Packer

Denn hier geht es nicht um die Trennung, sondern um die Rache, die auf ebendiese folgt. Und die hat Carey so richtig ausgekostet. Die Auflösung der Verlobung hätte die Sängerin dermaßen mitgenommen, dass sie einige ihrer Auftritte in Südamerika absagen musste, wie "stern.de" schreibt. Die Rechnung dafür sollte ihr Ex bezahlen. So verklagte die Sängerin den australischen Milliardär auf 50 Millionen-US-Dollar.

Damit aber noch nicht genug! Jetzt verarbeitet Carey ihre große Enttäuschung in einem Musik-Video: In ein knallrotes Kleid gepresst steht die Sängerin vor einem Lagerfeuer. Mit den Worten "Ich habe dich geliebt, aber jetzt ist Schluss damit" wirft sie ein Hochzeitskleid in die Flammen. "TMZ.com" zufolge soll es dabei sich tatsächlich um ihr 250.000 Dollar teures Kleid handeln. Kann man nur hoffen, dass Mariah Carey ihr Wort hält und "damit" jetzt wirklich "Schluss ist".