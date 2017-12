Eine Explosion in der Gasstation der Gas Connect Baumgarten in der Gemeinde Weiden a.d. March (Bezirk Gänserndorf) hat am Dienstag gegen 9.00 Uhr mindestens ein Todesopfer gefordert. Zudem wurden laut Sonja Kellner vom Roten Kreuz Niederösterreich 20 Menschen leicht und eine Person schwer verletzt. Das Großfeuer wurde bereits gelöscht, hieß es seitens des Betreibers.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat am Dienstagnachmittag den Unglücksort in Baumgarten a.d. March (Bezirk Gänserndorf) besucht. Sie sprach im Anschluss von einer herausfordernden und dramatischen Situation, die in der Früh zu bewältigen gewesen sei. Bei dem Toten handelt es sich laut Gas-Connect-Geschäftsführer Stefan Wagenhofer um einen Mitarbeiter einer Fremdfirma.

Die Ausdehnung der Explosion auf dem 17 Hektar großen Areal beschrieb Wagenhofer mit etwa 100 mal 100 Metern. Es handle sich um einen Bereich, wo es zuletzt eine Bautätigkeit gegeben habe. "Heute nicht", fügte der Geschäftsführer hinzu.

© APA/Hans Punz

Als herausfordernd beschrieb auch Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner den Einsatz. Erst gegen 15.30 Uhr habe es Brand aus gegeben. Nachlöscharbeiten dauerten an. Eine Brandwache sollte die gesamte Nacht auf Mittwoch aufrecht bleiben. Ein Drittel der Feuerwehren des Bezirks Gänserndorf seien aufgeboten gewesen, so Fahrafellner.

Jener Verletzte, der von "Christophorus 9" ins AKH Wien geflogen wurde, ist nach Angaben des Roten Kreuzes noch am Dienstag in häusliche Pflege entlassen worden.

Das Landeskriminalamt hat Ermittlungen aufgenommen. Man gehe derzeit von einem technischen Gebrechen aus. Ein terroristischer Hintergrund werde aktuell ausgeschlossen.

Bild 1 von 6 © Bild: APA/EINSATZREPORT Eine Explosion in der Gasstation in Baumgarten in der Gemeinde Weiden a.d. March (Bezirk Gänserndorf) hat Dienstagfrüh, 12. Dezember 2017, nach Polizeiangaben 21 Verletzte und ein Todesopfer gefordert.

Bild 2 von 6 © Bild: APA/ROBERT JAEGER Eine Gasleitung unter der Erde ist explodiert - die Ursache dafür ist noch unklar.









Keinerlei Hinweise auf einen intentionalen Angriff

Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) geht ebenfalls von einem technischen Gebrechen in der Gasstation in Baumgarten a.d. March (Bezirk Gänserndorf) aus. "Es gibt derzeit keinerlei Hinweise auf einen intentionalen Angriff oder eine anderweitige Tathandlung", hieß es am Dienstagnachmittag in einer Aussendung.

» Keinerlei Hinweise auf intentionalen Angriff oder anderweitige Tathandlung «

Somit sei "zum jetzigen Zeitpunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit von keiner Indikation mit einem möglichen terroristischen Hintergrund auszugehen", teilte das Referat "Schutz kritischer Infrastrukturen und Cyber Security" mit.

Technisches Gebrechen vermutet

Zur Ursache der folgenschweren Explosion in der Gasstation in Baumgarten an der March hieß es am Dienstag seitens der Polizei, man gehe von einem technischen Gebrechen aus. "Die Anlage wurde im kontrollierten Zustand heruntergefahren und ist außer Betrieb", sagte der Sprecher von Gas Conncect, Armin Teichert.

© APA/EINSATZREPORT Eine Explosion in der Gasstation in Baumgarten in der Gemeinde Weiden a.d. March (Bezirk Gänserndorf)

Gasleitung im Freien explodiert

Nach Angaben des Landesfeuerwehrkommandos Niederösterreich war aus zunächst ungeklärter Ursache auf dem Areal eine Gasleitung im Freien explodiert. Sprecher Franz Resperger berichtete von einer "ohrenbetäubenden Explosion" und einer heftigen Druckwelle. Das Feuer erfasste sechs Objekte, die zum Teil in Vollbrand gerieten. Die Hitzeentwicklung sei so enorm gewesen, dass abgestellte Autos verschmorten.

Im Zuge der Explosion kam es zu einem Großbrand, der "bis auf einige kleinere Brandherde" mittlerweile eingedämmt ist. Die Explosion hat ein Großaufgebot an Einsatzkräften gefordert. So wurden etwa 22 Feuerwehren mit 240 Mann alarmiert, wie Landeskommandant Dietmar Fahrafellner mitteilte. Das Rote Kreuz stellte 40 Mitarbeiter. Die Polizei entsandte laut Sprecher Heinz Holub 14 Streifen und 41 Mann der Einsatzreserve.

Eingesetzt wurden Atemschutztrupps sowie an Gerätschaften u.a. Wasserwerfer und Drehleitern. Die Explosion forderte ein Todesopfer und 21 Verletzte. Fünf davon erlitten schwerere Blessuren, Resperger sprach von Verbrennungen. Bei den Opfern handle es sich mehrheitlich um Gas-Connect-Mitarbeiter, sagte Unternehmenssprecher Andreas Rinofner.

Brennt da hinten eine Gasleitung von der @omv ? Scheint mega groß zu sein 𯨨 pic.twitter.com/VKI0HV21yU — Wolfgang Weinkum ™ (@WolfgangWeinkum) 12. Dezember 2017

Das mit Verbrennungen schwerverletzte Opfer wurde nach ÖAMTC-Angaben von "Christophorus 9" ins AKH Wien geflogen. Weitere Verletzte wurden ins Wiener SMZ Ost und UKH Meidling sowie ins Landesklinikum Hainburg transportiert, teilte Kellner mit. Sie berichtete zudem, dass das Wohnhaus der Lebenshilfe in der Katastralgemeinde von Weiden an der March nach der Explosion evakuiert worden sei. Es habe sich um eine Maßnahme aus Sicherheitsgründen gehandelt. Etwa 50 Personen seien in der Folge von Kriseninterventionsteams (KIT) betreut worden.

Betreten der Station vorerst nicht möglich

Etwa 60 Personen seien zum Unfallzeitpunkt in Baumgarten a.d. March tätig gewesen. Der Sprecher bestätigte zu Mittag, dass Gas Connect von einem technischen Gebrechen als Ursache ausgehe. Zwei der Verletzten seien Mitarbeiter einer Fremdfirma. Ein Betreten der Station war Rinofner zufolge vorerst nicht möglich.

Bei dem Todesopfer und den Verletzten handle es sich um österreichische Staatsbürger. Die Explosion hatte sich laut dem Sprecher im westlichen Bereich der Anlage ereignet. Bei dem Unternehmen herrsche große Betroffenheit, dass es trotz höchster Sicherheitsvorkehrungen dazu gekommen sei. "Es ist in unserem eigenen Interesse, den Unfall höchst genau zu untersuchen", betonte der Sprecher. Die Gasversorgung in Österreich sei durch Umleitungsverkehr sichergestellt, fügte er hinzu.

Richtung Süden und somit u.a. nach Italien sei die Versorgung eingeschränkt, teilte Rinofner auf Anfrage mit. Entsprechende Information sei ergangen. Wann wieder Normalbetrieb herrschen werde, "können wir zur Stunde nicht sagen".

"Höchste Alarmstufe"

Seitens der Feuerwehr sei nach der Explosion "höchste Alarmstufe" ausgelöst worden, erklärte Landeskommandant Dietmar Fahrafellner. Die Brandbekämpfung u.a. mit Schaum dauerte an, sollte jedoch noch am frühen Nachmittag abgeschlossen werden. Im Einsatz standen u.a. noch 30 Atemschutztrupps.

Indes waren auch die Brandermittler des Landeskriminalamtes in Baumgarten a.d. March eingetroffen. Sie würden auf die Freigabe des Unfallortes durch die Feuerwehr warten, um ihre Ermittlungen aufnehmen zu können, teilte Heinz Holub von der Landespolizeidirektion mit.

Einsatzstäbe eingerichtet

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat sich am Dienstag tief betroffen über die Explosion in der Gasstation Baumgarten gezeigt. "Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei sind vor Ort. Bei der Bezirkshauptmannschaft, Feuerwehr, Rotem Kreuz und Landespolizeidirektion wurden koordiniert Einsatzstäbe eingerichtet. Jetzt steht das Retten und Bergen im Vordergrund."

» Jetzt steht das Retten und Bergen im Vordergrund «

Gleichzeitig werde derzeit die Explosionsursache ermittelt. Der Polizeihubschrauber sei im Einsatz, um ein umfassendes Lagebild zu liefern, hieß es in dem Statement. Die Landeshauptfrau stehe in ständigem Kontakt mit den Einsatzkräften. Sie kündigte zudem an, sich selbst vor Ort ein Bild zu machen.

Baumgarten - Größte Übernahmestation für Erdgas in Österreich

Die Gasstation Baumgarten ist die größte Import- und Übernahmestation für Erdgas in Österreich. Laut dem Betreiber Gas Connect wird dort Erdgas aus Russland, Norwegen und anderen Ländern übernommen, gemessen, geprüft und für den Weitertransport verdichtet.

Die Anlage entstand 1959 aus der ursprünglichen Förderstation des Gasfeldes Zwerndorf im niederösterreichischen Marchfeld. Sie zählt laut Gas Conncet zu einer "der bedeutendsten Drehscheiben für die europäische Erdgasversorgung". Hier haben Transit-Pipelines wie die Trans-Austria-Gasleitung (TAG), die West-Austria-Gasleitung (WAG) und die Hungaria-Austria-Gasleitung (HAG) ihren Ausgangspunkt. Das Verteilerleitungsnetz in Österreich erstreckt sich über nahezu 40.000 Kilometer.

Aus Baumgarten wird das Erdgas über die großen Transitleitungen nach Deutschland, Italien, Frankreich, Slowenien, Kroatien und Ungarn gebracht und über das Primärverteilsystem in die österreichischen Bundesländer transportiert. Rund ein Drittel der für Westeuropa bestimmten Exportmenge aus Russland wird über die Erdgasdrehscheibe Baumgarten abgewickelt.

Gas Connect Austria stellt die Logistik und Infrastruktur bereit. Das Unternehmen steht zu 100 Prozent im Eigentum des Mutterkonzerns OMV.

Gasversorgung für Ostösterreich gesichert

Für Kunden der EAA-EnergieAllianz Austria ist die Gasversorgung gesichert, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens am Dienstag. Nach dem Unfall in der OMV Gasübernahmestation Baumgarten kann die Versorgung aus österreichischen Gasspeichern sichergestellt werden. Die Unternehmen der EAA Gruppe – Energie Burgenland, EVN und Wien Energie – haben vorsorglich große Mengen Erdgas für ihre Kunden in leistungsfähigen Speichern gelagert.

Gas-Großhandelspreise in Europa gestiegen

Nach der Explosion in der Gasstation Baumgarten in Niederösterreich zogen die Gaspreise in Europa scharf an. In Italien stieg der Day-ahead-Großhandelspreis um 87 Prozent auf 44,50 Euro je Megawattstunde (MWh). Der Preis für britisches Gas zur sofortigen Lieferung schnellte um 32 Prozent nach oben.

"System Change" verweist auf Gefährlichkeit

Die Gasexplosion in Niederösterreich zeige, dass Gas, Öl und Kohle gleichermaßen gefährlich für Menschen und Klima seien, hielt "System Change, not Climate Change!" in einer Aussendung am Dienstag fest. Die Organisation forderte in einer Aussendung von der Politik, den Ausstieg aus gefährlichen und klimaschädlichen Technologien einzuleiten.



Der Vorfall in Baumgarten beweise, dass man so schnell wie möglich aus fossiler Energie aussteigen müsse. "Dazu gehört auch Erdgas, das oft als 'saubere Brückentechnologie' verkauft wird. Obwohl dessen Klimaschädlichkeit und Gefahren bekannt sind, wird in Europa weiter in neue Gasinfrastruktur investiert", kritisierte Iris Frey von "System Change!".



Verwiesen wurde auf die "gerade heute" anstehende Entscheidung der Europäischen Investitionsbank über einen Kredit über 1,5 Milliarden Euro für die "Transadriatische Pipeline", als Teilstück des südlichen Gaskorridors, über den Erdgas aus Aserbaidschan nach Europa transportiert werden soll. Bei einem Unfall seien auch dort massive Gefahren für Umwelt und die lokale Bevölkerung zu befürchten.