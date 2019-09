Heute informiert Ski-Star Marcel Hirscher über seine Zukunftspläne. Unter dem Titel "Rückblick, Einblick, Ausblick" wird der 30-jährige Doppel-Olympiasieger und achtfache Weltcup-Gesamtsieger ab 20.15 Uhr Auskunft darüber geben, wie es bei ihm weitergeht. Alle Infos und Details hier im LIVE-Blog.

Diesen Sommer erzeugte Hirscher Aufmerksamkeit, als er Anfang Juli auf dem Red Bull Ring zweieinhalb Tage Motorradfahren war. Der begeisterte und ausgezeichnete Motocross-Fahrer pilotierte dabei das MotoGP-Bike von KTM. Dieses Abenteuer wiederholte er kürzlich zusammen mit seinem Jugendfreund und Dakar-Sieger Matthias Walkner. Auch er wisse nicht, was Hirscher vorhabe, behauptetet Walkner dabei.

Spekulationen um seine Zukunft

So sicher der Rücktritt aus dem Ski-Zirkus mittlerweile scheint, ist jedenfalls ungeklärt, was der Ski-Star nach dem 12-jährigen Rekordlauf mit seiner Zeit anfangen wird.

Gerüchten zufolge hat Hirscher wenigstens zwei Optionen: Zum einen gibt es bei Red Bull Überlegungen eine Rennschule zu gründen, in die Hirscher federführend mit seiner Skifirma eingebunden werden könnte.

© APA/AFP Ein Abschied in den fernen Osten?

Zum anderen stehen die Chancen auch nicht schlecht, dass Hirscher als Testimonial von Atomic helfen soll, neue Märkte zu erschließen. Die Salzburger Ski-Firma wurde erst vor kurzem von einem chinesischen Unternehmen übernommen und der Markt in Asien ist enorm groß.

Ein Rücktritt scheint fix

Dass sich die Rücktrittsgerüchte verdichteten, daran hat auch Ted Ligety Anteil. Der US-Skirennläufer, der vergangenen Winter schon bei einem Medientermin in Beaver Creek den vor der Öffentlichkeit geheim gehaltenen Namen von Hirschers Kind geoutet hatte, machte sich kürzlich auch beim Sommertraining in Neuseeland wichtig. Auf Instagram deutet Ligety an, von Hirschers feststehendem Rücktritt zu wissen. Fix ist jedenfalls, dass Hirschers individueller ÖSV-Pressesprecher Stefan Illek aufhört.

Aber nur Hirscher selbst kann am Mittwoch sagen, wie es wirklich mit ihm weitergeht. Zur absoluten Primetime wird Österreichs fünffacher "Sportler des Jahres" (Rekord) dabei im Salzbugrer "Gusswerk" zur Sache kommen. Das Medieninteresse ist riesig und international, reicht von Italien über Frankreich bis nach Skandinavien. Auch die New York Times und CNN haben sich angesagt. Praktisch alle relevanten Medien planen Live-Übertragungen, auch im ORF-Fernsehen wird Hirschers Auftritt zu sehen sein.