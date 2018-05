Der österreichische Skistar Marcel Hirscher wird Vater! Er und seine langjährige Freundin Laura Moisl erwarten ihr erstes Kind.

Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang hat Marcel Hirscher seiner erfolgreichen Karriere die Krone aufgesetzt. Jetzt macht der österreichische Skistar erneut von sich reden. Aber nicht, weil Hirscher gerade wieder einmal beruflich auftrumpft. Nein! Es ist das Familienglück, das es diesmal zu feiern gilt: Marcel Hirscher wird Papa!

The real adventure starts right now. Ein Beitrag geteilt von Marcel Hirscher (@marcel__hirscher) am Mai 14, 2018 um 8:00 PDT

Mit einem entzückenden Bild, das Marcel Hirscher auf Instagram gepostet hat, hat er das freudige Ereignis bekannt gegeben. Auf dem Foto sind er und Freundin Laura Moisl aus der Vogelperspektive zu sehen. Erst bei genauerem Hinschauen erkennt man, dass es sich um das winzige rote Etwas, das die beiden zusammen in den Händen halten, um Skischuhe handelt. Dazu schrieb er: "The real adventure starts right now" (Das wahre Abenteuer beginnt genau jetzt).