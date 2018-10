Am Wochenende ist Marcel Hirscher erstmals Vater geworden, beim Atomic-Medientag absolviert er seinen ersten öffentlichen Auftritt als Neo-Papa.

In der Nacht auf Sonntag hat Marcel Hirschers Ehefrau Laura in einer Salzburger Klinik einen gesunden Buben zur Welt gebracht. Der 29-jährige Ski-Superstar hat sich seither noch geäußert, man darf daher gespannt sein, was er beim Medientag von Atomic über seine neue Rolle als Vater sagen wird.

Beim traditionellen Atomic Media Day im Haedquarter in Altenmarkt tritt Marcel Hirscher zusammen mit anderen Ski-Stars wie Micaela Shiffrin auftreten. News.at überträgt ab 12.45 Uhr live.

Der Atomic Media Day - hier ab 12.45 im Livestream

In zwei Wochen, am 27. Oktober, startet in Sölden die neue Ski-Saison. Marcel Hirscher startet dort seinen Kampf um die achte große Kristallkugel. Geht es nach ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel, darf es der 29-Jährige in der kommenden Saison durchaus etwas ruhiger angehen lassen. Der 77-jährige Langzeit-Präsident empfahl seinem Ski-Star, auch die eine oder andere Station im Weltcupkalender auszulassen. "Er muss nicht jedes Rennen immer gewinnen." Stattdessen solle sich der siebenfache Gesamtweltcup-Sieger einzelne Bewerbe herauspicken. "Ausgesuchte Rennen, die er gewinnen will. Das wäre eine andere Strategie. Denn von der Statistik her ist es fast unmöglich, dass er den Gesamtweltcup wieder gewinnt", sagte Schröcksnadel.