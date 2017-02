Donald Trump hat seinen Club Mar-a-Lago zu einer Art zweiten Amtssitz gemacht. Im riesigen Anwesen in Palm Beach, Florida, empfängt er Staatsgäste und Minister, berät sich mit seinen Mitarbeitern und gibt wichtige Pressekonferenzen. Das verursachte bisher rund zehn Millionen Dollar an zusätzlichen Kosten, während Trump selbst davon sogar finanziell profitiert.

Als die US-Regierung erfuhr, dass Nordkorea eine ballistische Rakete abgefeuert hatte, aß Donald Trump gerade mit dem japanischen Premierminister Shinzo Abe auf der Terrasse seines Clubs Mar-a-Lago zu Abend. Trump hatte Abe im Rahmen seines Staatsbesuchs zum Golfspielen in sein Resort in Florida eingeladen. Plötzlich wurde der Tisch der beiden zu einer improvisierten Kommandozentrale, vor den Augen der zahlenden Mitglieder des Clubs. Berater nutzten das Licht ihrer Smartphones, um auf der Terrasse geheime Dokumente lesen zu können, und diskutierten mit Trump und Abe die angemessene Reaktion auf die militärische Provokation. Einige Gäste posteten Bilder der Szenen auf Facebook.

Mit dieser Art von "Show" dürfen die Gäste von Mar-a-Lago in Zukunft wohl noch öfter rechnen dürfen. Seit Trump Präsident ist, umfasst die sündhaft teure Mitgliedschaft in dem Club auch das unausgesprochene Versprochen, live und so nah wie sonst niemand dabei zu sein, wenn dieser Politik macht. Wohl nicht zufällig wurde der Einstiegsbeitrag kurz nach seinem Wahlsieg von 100.000 auf 200.000 Dollar verdoppelt. Dazu kommt ein jährlicher Beitrag von 14.000 Dollar und die Übernachtungskosten in einer der 30 Suiten, die teilweise bei über 1.000 Dollar pro Nacht liegen. Dafür dürfen Mitglieder den Privatstrand, zwei Pools, das Spa, Tennis- und Croquet-Plätze und den Golfkurs benutzen – und nun eben auch ab und zu dem Präsidenten bei der Arbeit über die Schulter schauen.

© Getty Images Das 118 Räume umfassende Trump-Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach

Bereits 2014 verdiente Trump mit Mar-a-Lago knapp 16 Millionen Dollar. Nun, da er das Anwesen ins nationale Rampenlicht gerückt hat, könnte der Betrag noch höher sein. In krassem Gegensatz dazu stehen die Kosten, die Trumps Ausflüge nach Florida den Steuerzahlern verursachen. In seinem ersten Monat als Präsident hat Donald Trump bereits drei Wochenenden dort verbracht. Die "Washington Post" schätzt den bisherigen Aufwand für diese Trips auf etwa zehn Millionen Dollar. Vor allem die für US-Präsidenten nötigen Sicherheitsmaßnahmen (die Küstenwache schützt etwa die Anlage vom Meer aus) und die Hin- und Her-Verlegung des Mitarbeiterapparates fallen dabei ins Gewicht. Überhaupt sorgt der extravagante Lebensstil Trumps und seiner Familie für deutlich höhere Kosten als bisher üblich.

Trumps kosten ein Vielfaches der Obamas

Trumps Söhne Eric und Donald Jr., die während Trumps Präsidentschaft sein Unternehmen führen, reisten zuletzt mitsamt ihrer Secret-Service-Teams nach Dubai, um an der Eröffnung eines neuen Trump-Golf-Resorts teilzunehmen. Für einen ähnlichen Trip Eric Trumps zur Bewerbung eines Trump-Hochhauses in Uruguay zahlten die USA schon 100.000 Dollar an Hotelrechnungen. First Lady Melania Trump und sein jüngster Sohn Barron leben nicht, wie sonst üblich, im Weißen Haus, sondern im Trump Tower in New York. Der Stadt kostet dessen Bewachung 500.000 Dollar am Tag. Zudem überlegen Verteidigungsministerium und Secret Service offenbar, dort gleich ein ganzes Stockwerk zu mieten. Das wären 1,5 Millionen Dollar, die sogar direkt in Trumps eigene Taschen fließen würden.

Sogar unter Republikanern stoßen diese Ausgaben auf Kritik. Die konservative Gruppe "Judicial Watch", die Ex-Präsident Barack Obamas Reisekosten stets genau verfolgt hat, will nun auch Trump auf die Finger schauen. Obama hat in seiner achtjährigen Amtszeit mit seinen Reisen Kosten von rund 97 Millionen Dollar verursacht, schätzt Judicial Watch. Führt Trump sein Amt aber unverändert so fort wie in den ersten vier Wochen, wären es auf die gesamt Präsidentschaft gerechnet noch hunderte Millionen Dollar mehr. Pikant ist vor allem, dass Trump Obama regelmäßig für dessen Reisen kritisiert hat. "Ich würde das Weiße Haus kaum verlassen, weil es so viel zu tun gibt", sagte er in einem Interview 2015.