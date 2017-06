Die Polizei hat am Mittwoch in Wien-Favoriten einen 23-jährigen Mann festgenommen, der wegen Mordversuchs an seiner schwangeren Verlobten gesucht worden war. Der Afghane soll am Sonntagabend die 17-Jährige in Hernals aus einem Fenster im zweiten Stock gestoßen haben. In einer ersten Einvernahme bestritt der 23-Jährige die Tat, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer der APA.

Der junge Mann hatte unmittelbar nach der Tat die Flucht ergriffen. Nach umfangreichen Ermittlungen konnte er von Ermittlern des Landeskriminalamtes ausgeforscht werden. Beamte der Wega nahmen ihn am Mittwoch gegen 15.15 Uhr in einer Wohnung in Favoriten fest.